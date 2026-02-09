Crisis migratoria
Al menos 53 muertos, entre ellos dos bebés, en un naufragio en las costas de Libia
Esta última tragedia eleva a cerca de 484 el número de víctimas, entre fallecidos y desaparecidos, en esta ruta en las primeras cinco semanas de 2026
EFE
Al menos 53 inmigrantes, entre ellos dos bebés, han fallecido o están desaparecidos tras el naufragio de una embarcación neumática con unas 55 personas frente a las costas de Libia, informó el lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La embarcación volcó al norte de Zuwara, Libia, el pasado viernes y solo dos mujeres nigerianas pudieron ser rescatadas en una operación de salvamento dirigida por entidades libias.
Esta última tragedia eleva a al menos 484 el número de víctimas (fallecidos y desaparecidos) en esta ruta en las primeras cinco semanas de 2026, aunque se cree que se han producido múltiples naufragios "invisibles" debido a condiciones meteorológicas extremas y en un contexto en el que las redes de tráfico siguen explotando a los migrantes Por ello, la OIM afirma que en realidad cree que hay cientos de muertes más que no se han registrado.
1.300 desaparecidos anuales
Según los relatos de las supervivientes, la embarcación, que transportaba a migrantes y refugiados africanos, zarpó de la localidad Al-Zawiya a última hora del día 5 y seis horas después volcó tras hacer agua. "Estos incidentes repetidos ponen de relieve los riesgos persistentes y mortales a los que se enfrentan los migrantes y refugiados que intentan la peligrosa travesía", reflexionó la entidad.
Según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, más de 1.300 migrantes desaparecieron en el Mediterráneo central en 2025.
La OIM insistió en que es necesaria una cooperación internacional más sólida y con respuestas centradas en la protección para hacer frente a las redes criminales de tráfico que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes, junto con vías de migración seguras y regulares para reducir los riesgos y salvar vidas.
