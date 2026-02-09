Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Tres gazatíes muertos, incluido un menor, por ataques de Israel este domingo

Al menos tres palestinos, incluido un menor, han fallecido este domingo en la Franja de Gaza por ataques de Israel, según informaron a EFE fuentes médicas y la Defensa Civil Palestina.

La tercera víctima registrada fue el palestino Mohamed Mahdi Al Sarahi, de 16 años, que murió tras recibir un disparo en el hombro cuando vehículos militares de Israel abrieron fuego en el barrio de Zeitún de la norteña ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil Palestina.