Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Irán abre la puerta a una reducción de los niveles de enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones
Irán afirmó este lunes que estaría dispuesto a diluir el uranio enriquecido al 60% - muy cerca del 90% para el uso militar- si Estados Unidos levanta todas las sanciones impuestas en su contra como resultado de las negociaciones nucleares que retomaron las partes el viernes. "La posible dilución de uranio al 60% a cambio de la anulación de las sanciones depende de la respuesta sobre la cuestión de si se levantarán todas las sanciones", afirmó el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, según informó la agencia Mehr. Eslami indicó que cualquier acuerdo en este sentido dependerá de la disposición de las potencias mundiales a anular todas las sanciones que afectan a la economía iraní.
Israel da por primera vez datos del cruce de Rafah: 150 personas entraron y 150 salieron
Las autoridades israelíes dieron por primera vez este lunes, una semana después de su reapertura, información sobre el tránsito de personas por el cruce de Rafah que une Gaza y Egipto, afirmando que en total han transitado por allí 150 personas en cada dirección. El organismo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados (Cogat), encargado de los cruces con Gaza, publicó en sus redes sociales un mensaje informando del tráfico de personas por el paso. Según sus datos, 100 enfermos y acompañantes salieron a Egipto por Rafah la pasada semana, el mismo número de gazatíes que entraron al enclave palestino desde territorio egipcio. Ayer domingo, 50 más salieron y otros 50 entraron a Gaza, de acuerdo con Cogat.
Andrea López-Tomàs
Israel aprueba nuevas medidas para expandir su control sobre la Cisjordania ocupada
Desde los despachos de Jerusalén, se alteran los destinos de millones de palestinos sin que tengan ni voz ni voto en ello. Este domingo el gabinete de seguridad israelí ha aprobado nuevas medidas en la Cisjordania ocupada que refuerzan su control sobre la tierra, los asentamientos y las autoridades civiles. "Seguiremos matando la idea de un Estado palestino", ha celebrado el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, en un comunicado conjunto junto a Israel Katz, a cargo de Defensa. Los líderes palestinos han tachado estas medidas de ilegales y peligrosas, calificándolas de otro paso más hacia la anexión de los territorios ocupados palestinos, violando, de nuevo, los acuerdos y el derecho internacional.
Países árabes e islámicos condenan el "peligroso" expansionismo de Israel en Cisjordania
Los países árabes e islámicos condenaron enérgicamente este lunes las recientes decisiones del Gobierno israelí destinadas a "anexionar propiedades palestinas" en Cisjordania ocupada, y advirtieron de que la política "de asentamientos coloniales representa un crimen de guerra" y "alimenta la violencia y el conflicto". En este sentido se expresaron, en sendos comunicados, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), integradas por 22 y 57 países, respectivamente, así como los ministros de Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Catar.
Israel mata al menos a tres personas, incluido un niño, en un nuevo ataque en Líbano
Un nuevo bombardeo israelí contra un vehículo que circulaba por la localidad de Yanouh, en el sur de Líbano, mató este lunes al menos a tres personas, entre ellas un niño pequeño que viajaba con su padre por la misma carretera. El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano anunció en un breve comunicado que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Yanouh, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de tres ciudadanos, incluido un niño de tres años".
El Ejército israelí mata a cuatro milicianos que salieron de un túnel en el sur de Gaza
El Ejército israelí aseguró este lunes que mató a cuatro milicianos que salieron de un túnel en Rafah, extremo sur de la Franja de Gaza, y dispararon contra sus tropas. En un comunicado, el Ejército israelí informó de que sus soldados se encontraban operando en Rafah, una zona totalmente controlada por Israel y donde quedan aún milicianos palestinos escondidos, cuando los "terroristas" salieron de un túnel y "dispararon contra las fuerzas".
El Ejército israelí captura en el sur de Líbano a un cargo de la Yihad Islámica
El Ejército israelí anunció este lunes que anoche se infiltró en la zona disputada de las granjas de Shebaa (monte Dov, según Israel), al sur de Líbano, en una operación que desembocó en la captura de un supuesto terrorista de alto rango del grupo islamista Yihad Islámica. "En una operación nocturna en la zona del monte Dov, al sur del Líbano, fuerzas de la División 210 arrestaron a un terrorista de alto rango de la organización Yihad Islámica", aseguró un portavoz del Ejército en un comunicado.
El presidente de Israel denuncia en Sídney el atentado de Bondi como un "ataque a la democracia"
El presidente de Israel, Isaac Herzog, denunció este lunes en Sídney que el atentado antisemita perpetrado en diciembre en la playa de Bondi fue "un ataque contra los valores fundamentales de la democracia" y alertó de que el aumento del odio contra los judíos constituye una "emergencia global". Herzog, que llegó a Sídney junto a su esposa, Michal Herzog, colocó una corona de flores y dos piedras traídas de Jerusalén en el memorial de Bondi, donde también saludó a familiares de las víctimas, al inicio de una visita oficial de cuatro días marcada por un amplio despliegue de seguridad.
Irán detiene a varios políticos reformistas por sus críticas contra la represión de las protestas
Las autoridades iraníes detuvieron a varios miembros del Frente de las Reformas, incluida su jefa, Azar Mansouri, después de que publicaran comunicados críticos por la brutal represión de las protestas antigubernamentales, que causaron la muerte de miles de personas. "Azar Mansouri, Ebrahim Asgarzadeh y Mohsen Aminzadeh han sido detenidos por organismos de seguridad y judiciales", informó a última hora del domingo la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
Tres gazatíes muertos, incluido un menor, por ataques de Israel este domingo
Al menos tres palestinos, incluido un menor, han fallecido este domingo en la Franja de Gaza por ataques de Israel, según informaron a EFE fuentes médicas y la Defensa Civil Palestina.
La tercera víctima registrada fue el palestino Mohamed Mahdi Al Sarahi, de 16 años, que murió tras recibir un disparo en el hombro cuando vehículos militares de Israel abrieron fuego en el barrio de Zeitún de la norteña ciudad de Gaza, informó la Defensa Civil Palestina.
