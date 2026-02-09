Israel aprueba nuevas medidas para expandir su control sobre la Cisjordania ocupada

Desde los despachos de Jerusalén, se alteran los destinos de millones de palestinos sin que tengan ni voz ni voto en ello. Este domingo el gabinete de seguridad israelí ha aprobado nuevas medidas en la Cisjordania ocupada que refuerzan su control sobre la tierra, los asentamientos y las autoridades civiles. "Seguiremos matando la idea de un Estado palestino", ha celebrado el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, en un comunicado conjunto junto a Israel Katz, a cargo de Defensa. Los líderes palestinos han tachado estas medidas de ilegales y peligrosas, calificándolas de otro paso más hacia la anexión de los territorios ocupados palestinos, violando, de nuevo, los acuerdos y el derecho internacional.

La decisión amplía las medidas de supervisión y aplicación de la ley en las zonas bajo control de la Autoridad Palestina (AP) en Cisjordania, y alcanza cualquier detalle de la vida cotidiana de los palestinos de Cisjordania. Incluye prohibiciones sobre las violaciones del agua, daños a sitios arqueológicos y riesgos ambientales en las Áreas A y B supuestamente controladas por los palestinos. Además, introduce medidas para facilitar la venta de tierras palestinas a judíos. La medida entra en colisión directa con los Acuerdos de Oslo, según los cuales Israel no tiene autoridad sobre asuntos civiles en Cisjordania. Sin embargo, los acelerados cambios expansionistas de los últimos años han cambiado la realidad sobre el terreno.

Dificultad de revocarlas

El anuncio llegó este domingo en un comunicado conjunto de Katz y Smotrich. Estas medidas no fueron sometidas a la aprobación de todo el Gobierno israelí, sino del gabinete de seguridad, cuyos miembros han pedido abiertamente la aplicación de la soberanía israelí en Cisjordania, lo que implicaría la anexión. La aprobación preliminar de un proyecto de ley en la Knesset, el Parlamento israelí, que buscaba anexionar los territorios palestinos ocupados provocó una sacudida en las relaciones entre Tel Aviv y Washington en octubre. La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha advertido al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, contra anexionarse la Cisjordania ocupada, una medida que enfadaría a sus aliados árabes.

Sin embargo, ahora revocar estas decisiones tomadas por el gabinete de seguridad conlleva una considerable complejidad jurídica. Las decisiones cambiarán "drásticamente" los procedimiento de registro de tierras y adquisición de propiedades en Cisjordana, facilitando el asentamiento judío, contrario a la legalidad internacional. "Tienen como objetivo eliminar barreras de décadas de antigüedad, derogar la legislación jordana discriminatoria y permitir el desarrollo acelerado de asentamientos sobre el terreno", han declarado. Para lograrlo, han aprobado la derogación de una ley jordana que prohibía la venta de tierras a no árabes en Cisjordania. También han eliminado las restricciones de confidencialidad de los registros de tierras, facilitando a los compradores la identificación de los propietarios para contactarlos de forma directa e, incluso, hostigarlos.

Hasta ahora, los colonos no podían comprar tierra de forma privada y tenían que hacerlo a través de empresas registradas en la Administración Civil. Esta rama del Ejército israelí supervisa la planificación, los permisos de construcción, la gestión de recursos y la coordinación de la seguridad en Cisjordania. El nuevo acuerdo "permitirá a los judíos comprar tierras en Judea y Samaria [los términos de la Biblia para las regiones de Cisjordania] de la misma manera que las compran en Tel Aviv o Jerusalén", han celebrado, eliminando un "obstáculo importante en el mercado inmobiliario local". La decisión se aplicará en zonas bajo control de la AP, según los Acuerdos de Oslo firmados en 1995.

Sitios religiosos claves

Además, también afectará a yacimientos arqueológicos y sitios religiosos claves. El plan transferirá la autoridad sobre los permisos de construcción para el asentamiento en Hebrón del municipio de esta urbe palestina, subordinado a la AP, a las autoridades israelíes. Esta ciudad del sur de la Cisjordania ocupada, una de las ciudades permanentemente habitadas más antiguas de Oriente Próximo, es la única que cuenta con colonias de judíos, la mayoría extremadamente radicales, en su interior. La vida para la población local es constantemente interrumpida por puestos de control en el corazón urbano, redadas del Ejército israelí que culminan en detenciones, y violencia por parte de los colonos. Allí se encuentra la Mezquita Ibrahimi para los musulmanes o la Tumba de los Patriarcas para los judíos, uno de los lugares más sagrados de ambas religiones que ahora pasará a estar bajo autoridad israelí.

También se transferirá el complejo de la Tumba de Raquel en Belén a una administración israelí, separándolo de este municipio palestino. Ante la gravedad de las decisiones del gabinete israelí en Cisjordania, los diferentes actores palestinos han expresado su indignación. Son "peligrosas, destinadas a profundizar los intentos de anexar la Cisjordania ocupada" y "una escalada sin precedentes contra la presencia palestina y sus derechos nacionales e históricos", ha denunciado la presidencia palestina en una declaración publicada por la agencia de noticias palestina Wafa. Suponen "una continuación de la guerra integral librada por el gobierno israelí contra los palestinos" y un paso práctico hacia la anexión y el desplazamiento, ha añadido, exigiendo la intervención urgente de Naciones Unidas y Estados Unidos.

Noticias relacionadas

Hamás, por su parte, condenó la medida y fue un poco más allá al instar a una "escalada" en Cisjordania y pedir a las naciones árabes y musulmanas que corten sus lazos con Israel. "Exigimos que las naciones árabes y musulmanas cumplan con su responsabilidad histórica de desafiar la ocupación y su ambicioso plan de anexionarse Cisjordania", declaró en un comunicado, refiriéndose a Israel. También llamó a los palestinos en todo Occidente a lanzar una "rebelión en Cisjordania y Jerusalén" y a "intensificar por todos los medios disponibles el conflicto con la ocupación y sus colonos, a fin de frustrar los proyectos de anexión, judaización y desplazamiento".