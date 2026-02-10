Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

EEUU emplaza a todos los buques con bandera estadounidense a evitar las aguas iraníes en el estrecho de Ormuz

Las autoridades estadounidenses han emitido este lunes un aviso en el que emplazan a todos los barcos con bandera de este país a evitar las aguas territoriales iraníes cuando crucen el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más transitados del comercio marítimo mundial.

Los buques deben "permanecer lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin poner en peligro la seguridad de la navegación", según el mensaje publicado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos.