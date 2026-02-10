En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU confirma contactos con Venezuela para reanudar su presencia en el país
La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió recientemente un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y sociedad civil, y mantiene conversaciones para reanudar la presencia permanente de este organismo en el país, confirmó este martes su portavoz Ravina Shamdasani.
El equipo "se reunió con muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades y familiares de personas que están todavía detenidas, subrayando el hecho de que no todas las sometidas a detención arbitraria han sido liberadas", indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.
La fuente también confirmó que el alto comisionado y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mantuvieron una conversación telefónica el 26 de enero, en la que Türk ofreció apoyo para "la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, en la que los derechos humanos deberían ocupar el centro".
González critica que Zapatero proponga como ministro de Venezuela al creador del centro de tortura del Helicoide
El expresidente del Gobierno Felipe González criticó este martes que el también exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero haya propuesto como ministro de Defensa para la etapa de transición en Venezuela a quien "creó" en este país el centro de tortura del Helicoide, en referencia al exgeneral chavista Miguel Rodríguez Torres, que vive actualmente en España.
González hizo estas consideraciones al participar en un encuentro informativo en el Ateneo de Madrid, donde se sometió a las preguntas de varios periodistas y del público.
Sobre la situación en Venezuela después de que EEUU detuviese al expresidente Nicolás Maduro, señaló que hace falta en este país una "transición ordenada", pero que no la puede hacer "nadie que esté en contra de cómo se hizo la Transición española".
Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde EEUU
El Ministerio de Justicia de Venezuela ha informado de que otras 120 personas de nacionalidad venezolana han llegado al país tras ser deportadas desde Estados Unidos en el marco de la misión de repatriación 'Vuelta a la Patria', una iniciativa impulsada por el Gobierno del Nicolás Maduro, capturado durante el ataque perpetrado por Estados Unidos a principios de enero contra el país caribeño.
Los migrantes venezolanos afectados han partido desde la ciudad de Miami, en Florida, y han aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado de La Guaira. Entre ellos hay 101 hombres, 17 mujeres y dos niñas, tal y como ha recogido la cadena de televisión VTV.
A su llegada a la localidad de Maiquetía, cercana a la capital, Caracas, han sido recibidos por miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.
El presidente del Parlamento venezolano asegura que "no habrá elecciones" en el país a corto plazo
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha descartado la celebración de elecciones a corto plazo, alegando que primero "se debe lograr la estabilización" del país latinoamericano, que vive un nuevo período político tras la captura, el pasado 3 de enero, del presidente, Nicolás Maduro, en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas e inmediaciones.
"Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato en el que se debe lograr la estabilización", ha asegurado durante una entrevista concedida a la cadena Newsmax el pasado sábado y difundida este lunes, en la que ha defendido que "trabajaremos según un cronograma que convenga a todos y que garantice, no solo a los ganadores, sino también a los perdedores, que todas las garantías estarán a salvo, y serán brindadas por" ambas partes.
El hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha justificado la falta de un fecha prevista para convocar comicios indicando que "lo que hemos acordado y en lo que estamos trabajando actualmente es lo que llamamos la reinstitucionalización del país, para que todas las instituciones del país recuperen su pleno funcionamiento y el reconocimiento de todos".
Cabello asegura que Zapatero "siempre será bienvenido" en Venezuela
El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este lunes que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero "siempre será bienvenido" en el país suramericano, al cual llegó la semana pasada como invitado del programa gubernamental para la convivencia y la paz que impulsa un diálogo.
"Siempre será bienvenido Rodríguez Zapatero en esta tierra, siempre", aseguró el dirigente chavista durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Air Europa retomará los vuelos entre Madrid y Venezuela de manera gradual el 17 de febrero
Air Europa retomará sus vuelos entre Madrid y Caracas (Venezuela) de manera gradual la próxima semana, operando los primeros vuelos el 17, 20 y 22 de febrero. (Seguir leyendo)
EEUU intercepta un petrolero en el Índico por violar el bloqueo de Washington en el Caribe
El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes que interceptó en el océano Índico a un petrolero que, según Washington, violaba las limitaciones impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump para las transferencias de crudo en el Caribe que afectan a Venezuela y Cuba.
Según una publicación en X, las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaron a cabo "una inspección, una interdicción marítima y el abordaje del Aquila II sin incidentes en el área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos (Indopacom)".
Rusia busca ayudar a Cuba tras quedarse sin combustible para aviones
Rusia busca soluciones junto a las autoridades de Cuba y hará lo posible para ayudar en la crisis aeroportuaria y propiciar el retorno de turistas rusos, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tras el anuncio de La Habana de que se ha quedado sin combustible para aviones. "Tanto por canales diplomáticos como por otras vías, mantenemos intensos contactos con los amigos cubanos", declaró Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria, al señalar que "la situación en Cuba es realmente crítica".
Varios aliados de Machado salen de prisión y piden la libertad de Venezuela
Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los opositores salieron además en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar en los próximos días una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, encarcelado horas después de ser ser puesto en libertad
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, próximo a María Corina Machado, ha estado en libertad menos de 12 horas. fstro". Según ha explicado la fiscalía, ha vuelto a ser detenido por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso. Machado denunció en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se llevaron a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025. Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.
- ¿Qué han votado tus vecinos en las elecciones autonómicas de Aragón?: resultados calle a calle
- Así ha votado el pueblo de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón: estos han sido los resultados
- Este es el motivo desconocido por el que el partido de Alvise se ha quedado sin escaño en Aragón
- El portavoz de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, deja su acta de concejal en el ayuntamiento tras las elecciones en Aragón
- Así ha votado el pueblo más rico de Aragón: estos son los resultados
- Así han votado los dos pueblos con más paro en Aragón: estos son los resultados
- Fernando López, director general del Real Zaragoza, sobre la expulsión de El Yamiq: "No comprendemos cómo el VAR no fue capaz de avisar"
- Así se ha votado en el municipio más pobre de Aragón: estos son los resultados