La percepción de corrupción crece en el mundo y España se sitúa peor que Ruanda o Arabia Saudí

España cae por quinto año consecutivo en el índice de percepción de corrupción que elaboran expertos internacionales, un punto con respecto a 2024 (de una puntuación de 56 a 55 en el ránking mundial) y vuelve a situarse por debajo de países como Ruanda (58) o Arabia Saudí (57). Según Transparencia Internacional, que ha presentado este martes el informe anual en Madrid correspondiente a 2025, España ha sido uno de los países europeos donde más ha crecido la percepción de la corrupción, junto a Bulgaria. Ha sido un año especialmente agitado para el PSOE y el Gobierno por el caso Koldo, que ha llevado a prisión, entre otros, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García y al antiguo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, excarcelado pendiente de juicio.

La corrupción empeora en todo el mundo

Este organismo advierte de que la corrupción está empeorando en todo el mundo, y afecta incluso a democracias consolidadas, que están registrando un aumento de la corrupción en un contexto de debilitamiento del liderazgo, según este índice. La puntuación promedio mundial se sitúa en 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década, lo que apunta "a una preocupante tendencia descendente" que habrá que "monitorizar" a lo largo del tiempo, apunta el documento tras señalar que la gran mayoría de los países no está logrando mantener la corrupción bajo control: más de dos tercios —122 de 180— obtuvieron una puntuación inferior a 50.

Un estudio basado en la opinión de expertos

Transparencia Internacional es una organización no gubernamental global, independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Berlín, dedicada a combatir la corrupción política y promover la transparencia, integridad y rendición de cuentas en los sectores público y privado. Fundada en 1993, publica cada año el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC): Es su herramienta más conocida, publicada anualmente desde 1995, que clasifica a los países según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. El índice no se basa en encuestas propias a ciudadanos, sino que utiliza fuentes de datos de 12 instituciones especializadas en gobernanza y clima empresarial, como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, por ejemplo. Son expertos y ejecutivos de empresas los que dan su opinión.

El índice, que asigna una puntuación de 0 a 100 en función de las percepciones de corrupción en el sector público a un total de 182 países y territorios, señala que los países mejor posicionados en el ránking son Dinamarca (89), por octavo año consecutivo; Finlandia (84); Singapur y Nueva Zelanda (81); seguidos de Noruega, Suecia y Suiza (80). Por el contrario, en la cola se sitúan Albania y la India (39) y, con una nota de 40, dos países de la Unión Europea (Bulgaria y Hungría), además de Burkina Faso, Cuba, Guyana, Macedonia del Norte y Tanzania. Estados Unidos (64) continuó en 2025 su tendencia en descenso hasta alcanzar la puntuación más baja hasta la fecha.

Los países que mejoran y los que empeoran

Otro dato que destaca el análisis es que entre los países que más han mejorado en cuanto a la percepción de la corrupción desde 2012 son Grecia (sube 14 puntos hasta colocarse en 50) y República Checa (gana 10 y se sitúa en 59). En cambio, España se sitúa entre los que más bajan desde 2012, un total de diez puntos hasta los 55 actuales y Malta, que cae ocho hasta los 49. Un caso sobre el que los expertos llaman la atención es el de Reino Unido (70), que ha bajado 12 posiciones desde 2017. Destacan igualmente los esfuerzos que han hecho en la última década Estonia (76), Letonia (60) y Lituania (65) y el compromiso que mantienen para abrir el Gobierno y acometer reformas anticorrupción, aunque avisan de que persisten agujeros sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de los lobis, protección de los denunciantes y claridad en la financiación de partidos.

Otro patrón preocupante que refleja el estudio es el aumento de las restricciones impuestas por muchos estados a las libertades de expresión, asociación y reunión. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en las puntuaciones del IPC también han experimentado una reducción del espacio cívico.