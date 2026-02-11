Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Tumbler Ridge

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos

Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda

Otra persona murió cuando era transportada a un hospital

Policía canadiense en la Columbia Británica.

Policía canadiense en la Columbia Británica. / Europa Press

EFE

Toronto

Al menos diez personas murieron este martes cuando una persona disparó en una escuela de la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá, según informó la Policía.

Entre los fallecidos está el supuesto autor de los disparos. Seis de los muertos fueron localizados en el interior de la escuela mientras que otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda. Otra persona murió cuando era transportada a un hospital.

Las autoridades también dijeron que alrededor de 25 personas están siendo atendidas por lesiones en el centro médico local y que otras dos han sido evacuadas en helicóptero con heridas de extrema gravedad.

También añadieron que los agentes policiales están buscando en casas y propiedades de la localidad, situada a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hay más víctimas y descartaron que haya otros sospechosos.

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

La Policía Montada de Canadá explicó en un comunicado que alrededor de las 13:20 hora local (20:20 GMT) empezaron a recibir informaciones del tiroteo en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad del interior de la provincia de Columbia Británica y con una población de unas 2.400 personas.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", señaló la Policía Montada.

"Todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura", añadió el comunicado.

El PSOE triunfa en la Franja: es primera fuerza en una veintena de municipios en la frontera con Lérida

Al menos 10 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una escuela del oeste de Canadá

El enfado de la Cultural con Larios y el Southampton: la carambola que trajo al lateral al Real Zaragoza

Vox pedirá controlar un tercio del nuevo Gobierno de Aragón

El pívot cedido por el Casademont Zaragoza que es MVP en la Liga de Grecia

Tres detenidos en Zaragoza por un atraco con la técnica de 'Ronaldinho'

El fallecido en el hotel París de Zaragoza murió por causas naturales

¿Cuál ha sido el resultado de las elecciones de Aragón en los pueblos donde se han anunciado inversiones milmillonarias?
