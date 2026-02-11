Foto difundida por el FBI
Detenido un sospechoso por la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, periodista de la NBC
Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 31 de enero, cuando fue a cenar a casa de una de sus hijas
EFE
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a un sospechoso para interrogarlo en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, después de que el FBI difundiera vídeos de vigilancia del exterior de su vivienda.
El Departamento de Policía del Condado de Pima, con la ayuda del FBI, detuvo a un individuo para interrogarlo en relación con el secuestro de Savannah Guthrie, según declararon oficiales a medios locales.
De acuerdo con un funcionario citado por ABC, el individuo fue detenido en un lugar al sur de Tucson, y las autoridades se preparan para realizar un registro en un lugar asociado con el sospechoso, como parte de las diligencias en curso.
El avance en el caso se produjo tras la publicación de las primeras imágenes de vigilancia, que muestran a un hombre enmascarado acercándose a la puerta principal de la vivienda de Guthrie, mientras los investigadores continuaban las labores de búsqueda en el vecindario.
Petición de rescate
Este lunes vencía un supuesto plazo para que la familia de la periodista pagara seis millones de dólares en bitcóin por la liberación de su madre, que fue exigida en una nota enviada a una televisora local pero sin prueba de vida de la mujer.
Guthrie fue vista por última vez por sus familiares la noche del sábado 31 de enero después de cenar en casa de una de sus hijas. La puerta del garaje se abrió a las 21.48 y se cerró dos minutos después.
En la madrugada del domingo, aproximadamente a las 1.47 horas, la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó. A las 2.12 hora local un software detectó a una persona en la cámara, pero no había vídeo disponible, explicó el alguacil Nanos la semana pasada. A las 2.28 hora de Tucson, la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.
La familia supo de la desaparición de la mujer después de conocer que no asistió a la iglesia la mañana del domingo, como acostumbraba a hacerlo, e inmediatamente reportó el hecho a las autoridades.
