Varias mujeres denuncian en Francia a Daniel Siad, el "pescador" de chicas para Epstein en Europa

Los tentáculos de Jeffrey Epstein no tienen fin y Francia también ha quedado atrapada en su telaraña. Esta semana, Ebba, una mujer sueca de 56 años, presentó una denuncia en París, después de reconocer en una fotografía hallada en los millones de archivos desclasificados del 'caso Epstein' a su violador.

La víctima habría sido agredida sexualmente en 1990 por un hombre llamado Daniel Siad, a quien conoció en Suecia en un contexto laboral. Bajo la promesa de una carrera exitosa como modelo, Siad la llevó a Mónaco para supuestamente realizar una sesión de fotos y posteriormente viajar a Cannes, donde la agredió sexualmente en un salón de billar de una casa. Tras esta primera agresión, ambos viajaron a París, donde le presentó a Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agencia de modelos Elite, quien también abusó de ella en las oficinas de la agencia. La joven denunció a Marie en 2020, sin embargo, el caso fue archivado al haber prescrito los hechos. En el caso de Siad, la mujer no pudo denunciarlo al no conocer su verdadera identidad hasta hoy.

"La Sra. Karlsson solicita a la fiscalía de París que acepte su denuncia para que se inicie una investigación sobre las acusaciones de violación y trata de personas, con el fin de analizar el modus operandi de Daniel Siad, determinar si estos actos fueron reiterados, esclarecer sus métodos y, de ser necesario, identificar a las posibles víctimas de delitos que aún no han prescrito", declaró para la agencia AFP la abogada de la víctima, Anne-Claire Lejeune.

De reclutador de modelos a delincuente sexual

Treinta y seis años después de los hechos, y tras la desclasificación de millones de documentos del caso Epstein, la mujer reconoció a su agresor en varias fotografías. Su entonces pareja, que conocía también a Siad, ha apoyado la versión de Ebba, ayudándola a presentar una denuncia en París por violación y trata de personas.

Daniel Siad era un supuesto reclutador de modelos que durante los años 90 abordaba a jóvenes por la calle prometiéndoles exitosas carreras en las pasarelas. Ahora, las autoridades investigan si en realidad era una pieza clave en la trama Epstein, encargado de captar a chicas, algunas de ellas menores de edad, para el millonario. En los documentos encontrados, el nombre de Daniel Siad aparece mencionado en más de 1.000 archivos, revelando que mantenía un contacto regular con Epstein, intercambiando mensajes sobre la edad y la apariencia de estas jóvenes a cambio de dinero.

El 2 de junio de 2009, el captador escribió: "Acabo de encontrar una increíble. Tiene 20 años, pero parece más joven; es de Letonia", y adjunta siete fotos. De 2014, también se pueden leer otros mensajes entre ambos: "En este negocio me siento como un pescador. A veces pesco rápido, a veces no hay peces", en relación con las mujeres que estaba captando.

Mensajes, transferencias y una acusación

Los documentos encontrados también muestran una estrecha relación entre Siad y Jean-Luc Brunel, exejecutivo de la agencia Karin Models y MC2 Model Management, esta última fundada con financiación de Jeffrey Epstein. En los mensajes publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Brunel señala a Daniel Siad como reclutador de niñas y mujeres para Epstein. Además, el ejecutivo fue acusado de agresión sexual por Virginia Giuffre, una de las víctimas de Epstein más conocidas por su denuncia contra el príncipe Andrés de Inglaterra, hoy ya expríncipe. Un señalamiento que le llevó a la detención en 2022. Sin embargo, Brunel apenas pudo declarar, ya que se ahorcó bajo custodia policial.

Más allá de los mensajes, en los documentos revisados por varios medios franceses, se encuentran pagos regulares de Epstein a Daniel Siad, algunos de ellos por valor de varios miles de euros, como una transferencia bancaria en 2018, en la que el millonario transfirió al reclutador 25.000 dólares.

Después de que su nombre inundase las redes sociales en Francia, Siad publicó un vídeo en X esta semana, afirmando "no tener nada" que reprocharse y negando ser un "proxeneta".

El Gobierno llama a las mujeres a denunciar

Gracias a la denuncia de Ebba, están empezando a salir más casos. Al menos otras cuatro mujeres francesas han denunciado el mismo 'modus operandi'; reclutadas por Siad en nombre de Epstein, incluso, una de ellas afirmó ante la policía haber sido la "esclava sexual" del millonario "durante varios años" en su mansión de París de la avenida Foch. Esta misma víctima señaló que el supuesto reclutador la incitó a captar a otras jóvenes.

Las autoridades creen que podrían existir decenas de víctimas. Por ello, el Gobierno francés animó este miércoles a las mujeres a denunciar ante la justicia francesa. "Toda la verdad sobre este asunto atroz y de gran alcance debe salir a la luz", afirmó la portavoz del Eejcutivo, Maud Bregeon, después de la reunión del Consejo de Ministros, añadiendo que le correspondía al sistema judicial "hacer su trabajo".