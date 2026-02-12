La Administración Trump retira la presión migratoria de Minneapolis tras dos muertes protestas

Tras meses de redadas, disparos y enfrentamientos en las calles, la Casa Blanca anunció el fin del operativo migratorio masivo en Minnesota, una intervención federal que alteró la vida política y social del estado desde finales del año pasado.

El encargado de comunicarlo fue Tom Homan, designado como “zar de la frontera” por el presidente Donald Trump, quien confirmó en Minneapolis que el despliegue extraordinario de agentes de inmigración comenzará a desmantelarse de forma progresiva. La decisión, dijo, responde a una mayor cooperación de las autoridades locales, aunque no detalló concesiones concretas.

“El repliegue significativo ya ha comenzado esta semana y continuará la próxima”, afirmó Homan, quien aseguró haber alcanzado acuerdos para facilitar el acceso de agentes migratorios a presos indocumentados en cárceles del condado. También agradeció públicamente a funcionarios estatales que habían sido blanco de críticas desde Washington. “Minnesota es ahora menos un estado santuario para criminales”, declaró.

El anuncio marca un punto de inflexión en una operación que dejó más de 4.000 detenciones y tres personas tiroteadas —dos de ellas ciudadanos estadounidenses fallecidos—, y que abrió una grieta profunda entre Washington y los líderes demócratas del estado. Para muchos residentes, el repliegue supone un alivio. Para otros, apenas un gesto táctico en una política que no ha cambiado de rumbo.

Un despliegue sin precedentes

Minnesota, convertido en el epicentro del endurecimiento migratorio impulsado por la Administración Trump, ha visto como cerca de 3.000 agentes federales se han desplazado al ligar, superando por tres en número a las fuerzas policiales de Minneapolis. El despliegue, descrito por dirigentes locales como una “ocupación ilegal”, no tenía precedentes recientes en Estados Unidos por su magnitud.

Durante la operación murieron Renee Good, madre de tres hijos, y Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, ambos abatidos por agentes federales. El Gobierno federal sostuvo inicialmente que representaban amenazas vinculadas al terrorismo doméstico, una versión que fue cuestionada tras difundirse vídeos de los hechos. Además, un ciudadano venezolano resultó herido por disparos en un operativo posterior.

Las muertes provocaron protestas que se extendieron más allá de Minnesota. En las Twin Cities, vecinos organizaron redes de vigilancia comunitaria y grupos de mensajería para alertar sobre la presencia de agentes migratorios. Algunos manifestantes siguieron a los oficiales por las calles haciendo sonar silbatos. Las autoridades federales denunciaron actos de obstrucción y presentaron cargos contra varios activistas; estos, a su vez, acusaron al Gobierno de emplear gas lacrimógeno, amenazas y fuerza física contra protestas mayoritariamente pacíficas.