Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia causa "daños sustanciales" en una subestación eléctrica de Odesa

El ataque ruso de la pasada noche provocó "daños sustanciales" en una subestación eléctrica de la región de Odesa del sur de Ucrania, según dijo en un comunicado la empresa privada ucraniana del sector eléctrico DTEK.

Según DTEK, con este bombardeo a la citada infraestructura son ya 31 las subestaciones eléctricas de la compañía alcanzadas por los ataques rusos sólo en la región de Odesa.

"Los daños son sustanciales. Los trabajos de reparación se extenderán durante un largo tiempo para que el equipamiento vuelva a funcionar", añade la nota de la empresa.