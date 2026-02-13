Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Trump considera que el presidente israelí debería estar "avergonzado" por no indultar a Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este jueves en reclamar el indulto para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien recibió en la víspera en Washington, y ha considerado por ello que su homólogo israelí, Isaac Herzog, "debería avergonzarse de sí mismo".

"Tiene un presidente que se niega a concederle el indulto. Creo que ese hombre debería avergonzarse de sí mismo. El presidente de Israel, el principal poder que tiene es el poder de conceder indultos y no lo hace", ha señalado en declaraciones a la prensa.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha dicho de Hergoz que ha indultado en "cinco" ocasiones diferentes, ha considerado que, en el caso de Netanyahu "no quiere hacerlo porque supongo que perdería su poder". "Creo que el pueblo de Israel debería avergonzarlo. Es vergonzoso que no lo conceda. Debería concederlo", ha reiterado.