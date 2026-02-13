Violencia en EEUU
Dos muertos y un herido en un tiroteo en el campus de una universidad de Carolina del Sur
El tiroteo tuvo lugar en un apartamento del complejo residencial estudiantil
Redacción
Dos personas murieron y otra fue herida en un tiroteo ocurrido la noche del jueves en el campus de la Universidad Estatal de Carolina del Sur, en Estados Unidos, informó esa institución. El tiroteo tuvo lugar en un apartamento del complejo residencial estudiantil. El campus universitario fue cerrado y se mantuvo en esa situación durante varias horas después del incidente, de acuerdo con un comunicado de prensa de la universidad.
"Los responsables de la universidad aún no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de la persona herida”, señaló la institución en su cuenta de Facebook, precisando que las clases previstas para el viernes fueron canceladas. La División de las Fuerzas del Orden de Carolina del Sur (SLED) también está investigando el tiroteo, indicó la universidad. Ya se habían producido dos tiroteos en el campus en octubre, uno de ellos en el mismo complejo de viviendas estudiantiles, que dejaron un muerto y un herido, recordó ABC News.
La Universidad Estatal de Carolina del Sur cuenta con aproximadamente 2.800 estudiantes.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- Comienza el desmontaje de las históricas farolas de la céntrica calle Alfonso I de Zaragoza, una seña de identidad que era una 'réplica' de Averly
- El Inter Miami de Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, ya es el club de fútbol más rico de Estados Unidos
- El alud no desalienta a los 350 clientes aislados en Panticosa: “Están animados y disfrutando del balneario y de la nieve”
- Un grupo italiano compra el 70% de la aragonesa Quality Corn, líder en la producción de derivados de maíz
- El barrio más prometedor de Zaragoza ya tiene restaurante: cuenta con su propio chiquipark
- Los seis barrios más caros de Aragón están en Zaragoza: en uno los precios superan los 3.000 euros por metro cuadrado
- Alberto Guitián, exjugador del Real Zaragoza: '¿Si me imagino al Zaragoza fuera del fútbol profesional? Más bien lo temo