Yunior García, opositor cubano en España: "El deterioro económico de Cuba está provocando más violencia e inseguridad"

Yunior (con Y, como muchos de los nacidos en los 80 en Cuba), es un dramaturgo cubano. Participó en las protestas de artistas de 2020 contra la censura. Comenzaron los interrogatorios, las amenazas y la vigilancia. El 11 de julio de 2021 le detuvieron a él y a otro grupo de artistas. Los arrojaron a un camión de basura y les llevaron a la cárcel. Ellos no pararon.

Impulsaron Archipiélago, un grupo para pedir la libertad de los detenidos y promover una salida democrática a la crisis cubana. La respuesta fue "brutal": "Me amenazaron con 27 años de cárcel y sufrimos un acto de repudio tremendo; llegaron a decapitar palomas en la puerta de casa", dice a EL PERIÓDICO. Ese mismo año 2021, decidió huir.

Yunior García Aguilera (Holguín, Cuba, 1982) vive ahora asilado en España, junto con su esposa. Trabaja en el periódico independiente 14ymedio. Recopila información de familiares y amigos sobre la situación de la isla. Asiste, atónito e impotente, a una crisis humanitaria agravada por el bloqueo al petróleo venezolano impuesto por Donald Trump. Una suerte de cerco medieval que ha paralizado Cuba casi por completo.

¿Cómo es el día a día de Cuba en estos momentos?

En Holguín, por ejemplo, nos reportan falta de insulina para diabéticos; parte de la que queda está caducada y les dicen que no habrá reposición. También han suspendido cirugías programadas y solo mantienen las de urgencia. No hay insumos ni medicamentos. Mi padre murió hace un año, y yo estoy convencido de que en un sistema sanitario normal se habría podido hacer más.

¿Qué pasa con el transporte?

Está muy deteriorado. Conocemos casos de personas atrapadas en provincias sin poder regresar a La Habana porque no hay cómo moverse. Un amigo quedó varado en Sancti Spíritus sin fecha para volver.

"Cuba tenía fama de país alegre; ahora la gente ha perdido la sonrisa y va con la mirada perdida"

¿Qué papel juegan los apagones en todo esto?

Son estructurales: cortes de hasta 20 horas que ya son constantes en muchas zonas. Y eso arrastra todo lo demás: sin electricidad, falla el bombeo de agua, se corta la cadena de frío, se paraliza la actividad económica y se agravan los problemas de salud.

Ese deterioro económico, ¿qué consecuencias sociales está teniendo?

Hay más violencia y más inseguridad, sobre todo de noche y en contextos de apagón. Además, preocupa mucho el consumo de una droga conocida como el químico, que está afectando a jóvenes de forma muy visible en la calle.

Yunior García, durante una entrevista con Efe en La Habana, en noviembre de 2021. / YANDER ZAMORA / EFE

¿Cómo percibís el ánimo social dentro del país?

Muy apagado. Amigos que regresan de allí cuentan que cada visita es más triste que la anterior. Cuba tenía fama de país alegre; ahora la gente ha perdido la sonrisa. Están con la mirada perdida, quejándose y sin expectativas de mejora a corto plazo.

¿Cómo sobrevive una familia cubana?

Con enorme dificultad. El salario ronda cifras bajísimas en dólares mensuales y los precios se parecen cada vez más a los de fuera. A una familia trabajadora no le alcanza. Sobrevive quien recibe remesas o quien entra en economías informales. La corrupción se ha vuelto generalizada porque mucha gente roba para poder comer.

"Se invirtieron miles de millones en hoteles mientras hospitales y escuelas se caían"

¿Cuándo comenzó la crisis en Cuba?

Cuba viene deteriorándose con fuerza desde 2020. Hay más muertes, baja natalidad, más mortalidad infantil y éxodo de jóvenes. Con esos factores combinados, el país va camino de un Estado fallido si no hay cambios de fondo.

Dice que no es una crisis nueva...

Han pasado dos cosas que han empeorado el cuadro: el corte del apoyo venezolano y medidas externas que impactan en el combustible. Pero eso es una gota en una copa que ya estaba llena. La causa principal sigue siendo interna: un sistema económico que no funciona, que no crece, y una estructura opaca donde nadie sabe a dónde va realmente el dinero de sectores controlados por empresas militares, como el turismo y las remesas.

¿Qué le reclama hoy la ciudadanía al régimen?

Una salida democrática y cambios económicos reales para que el país respire. Lo que vemos es lo contrario: no se escucha a la población y se prioriza la lógica de defensa. Se desvían recursos a preparativos militares mientras cultura, educación y salud se deterioran a gran velocidad. La gente tiene miedo, pero también dice: que lo que tenga que pasar, pase rápido.

El opositor y dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, en una imagen de archivo. / ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

¿Qué ocurre con quienes protestan o critican públicamente?

Hay represión fuerte. Los jóvenes de El Cuartico, que hacían contenido en YouTube, fueron detenidos y acusados de propaganda enemiga. Es el patrón de siempre: a quien disiente se le vincula con servicios extranjeros. A mí mismo me acusaron de haber recibido seis millones de euros de la CIA.

"No creo que a Estados Unidos le interese un colapso de Cuba que dispare una oleada migratoria"

¿Cuántos presos políticos calculáis hoy en Cuba?

Las estimaciones que manejan activistas y observatorios hablan de más de 700 presos políticos. Y hay una preocupación enorme por sus condiciones, porque si fuera de prisión la salud ya es crítica, dentro puede ser letal.

El Gobierno cubano culpa al cerco y presión externa...

La presión externa existe, pero el deterioro principal lo ha causado el propio régimen con su modelo y su gestión. Ha llegado una generación dirigente que considero incompetente: repite consignas, pero no resuelve problemas reales. Se invirtieron miles de millones en hoteles mientras hospitales y escuelas se caían. Y sin turismo suficiente, ahora ni esos hoteles sostienen la economía.

¿Qué cree que ocurrirá ahora?

Mi impresión es que usarán el conflicto histórico con Estados Unidos para reforzar un discurso victimista y justificar más control interno y más represión.

¿Habrá un colapso total de Cuba?

Mucha gente ya no ve una vía clara para emigrar legalmente y eso agrava la desesperanza. A la vez, tampoco creo que a Washington le interese provocar un colapso total que dispare otra ola migratoria masiva.