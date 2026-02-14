Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Menos días de clase, ataques de colonos y redadas: la crisis educativa en Cisjordania

Mohamed y Ahmed, gemelos de 10 años, se pasan dos días a la semana en casa solos mirando el móvil. Zeid aprende inglés por su cuenta con el sueño de estudiar fuera. Los tres son víctimas de la crisis educativa que afecta a Cisjordania desde hace años con el trasfondo del recorte de sueldos a maestros, los ataques de colonos y las redadas israelíes.

Desde que en marzo de 2023 el gobierno de la Autoridad Palestina empezara a pagar el 60 % del sueldo a los profesores -por la reducción de las ayudas internacionales y la asfixia económica a la que se ve sometida por Israel-, las escuelas públicas solo abren tres días a la semana.

Al recorte de días lectivos se suman los ataques de colonos israelíes, la desaparición de centros educativos en el norte de Cisjordania por la campaña militar israelí y el cierre de colegios de la ONU en Jerusalén Este.