En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Al menos once palestinos muertos por ataques israelíes en la Franja de Gaza
Al menos once palestinos han fallecido durante la madrugada este domingo tras una oleada de bombardeos y ataques perpetrados por Israel sobre la Franja de Gaza, tras haber informado de que varias personas habrían entrado en la denominada 'Línea Amarilla'.
Fuentes médicas del enclave palestino recogidas por el diario 'Filastín' han informado de dos bombardeos dirigidos contra zonas residenciales de la Franja de Gaza. En uno de ellos, al oeste de la ciudad de Jan Yunis --en el sur--, han fallecido al menos cinco personas, que han sido trasladas al Hospital Nasser.
Otro ataque contra tiendas de campaña ubicadas en el norte de Gaza, cerca del campamento de Jabalia, ha causado cuatro víctimas mortales cuyos cuerpos también han sido trasladados a centros hospitalarios cercanos.
El ministro de Defensa venezolano aboga por "el perdón, la reconciliación y el olvido"
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, consideró este sábado la ley de amnistía actualmente en discusión como "un acto de perdón", por el que abogó, así como por "el olvido y la reconciliación" en el país. "La amnistía propuesta por la presidenta (encargada) Delcy Rodríguez no es un mero acto jurídico o político, sino un acto de perdón y reconciliación. Y al hablar de perdón, que como he dicho, es un acto de amor, no significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que ese dolor ya no tiene el poder de arruinar nuestro presente", dijo. En un mensaje publicado en redes sociales con motivo del Día del Amor y la Amistad, el ministro escribió que, en cuanto al olvido, "a veces malinterpretado, no se trata de borrar la memoria, sino de lograr que el recuerdo ya no duela".
Irán ve a una Europa "confundida y sin dirección" en el "circo" de la Conferencia de Seguridad de Múnich
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha lamentado que el "circo" de la Conferencia de Seguridad de Múnich es una demostración del declive de una Europa "confundida y sin dirección" abanderada por una Alemania que está entregando el proyecto europeo a los pies de Israel. Las relaciones entre Irán y Europa son prácticamente nulas hasta el punto de que Teherán ha decidido regresar a la mesa de negociaciones a la mesa solo con Estados Unidos para intentar buscar una salida a la crisis sobre su programa nuclear. Irán acusa a Bruselas de haber incumplido los términos del acuerdo de 2015 al aislar a la república islámica desde la retirada unilateral de EEUU del acuerdo, tres años después de su firma.
La Unión Africana dice que el "exterminio" del pueblo palestino "debe acabar"
El presidente de la Comisión (secretariado) de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, afirmó este sábado que "el exterminio" de los palestinos "debe acabar", al intervenir en la apertura de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la organización panafricana.
La cumbre se celebra este fin de semana en Adís Abeba, con la asistencia de una cuarentena de jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo al primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa.
"Palestina y el sufrimiento de su pueblo también interpelan nuestras conciencias. El exterminio de ese pueblo debe terminar", dijo Youssouf.
Hamás critica la petición de dimisión para Albanese: "Vergonzosa doble moral de Occidente"
El grupo islamista palestino Hamás aseguró este sábado que la petición por parte de Francia, Alemania, Italia y República Checa para que dimita la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, es una "vergonzosa demostración de la doble moral de Occidente".
"Es una vergonzosa demostración de la hipocresía política y la doble moral que rigen el comportamiento de las capitales occidentales en lo que respecta a la entidad de ocupación fascista (en su referencia a Israel) y a Palestina ocupada", afirmó Hamás en un comunicado.
Asimismo, agregaron que la "campaña sistemática" contra Albanese busca "aterrorizar toda voz que busque justicia para nuestro pueblo (palestino) y se solidarice con él".
Menos días de clase, ataques de colonos y redadas: la crisis educativa en Cisjordania
Mohamed y Ahmed, gemelos de 10 años, se pasan dos días a la semana en casa solos mirando el móvil. Zeid aprende inglés por su cuenta con el sueño de estudiar fuera. Los tres son víctimas de la crisis educativa que afecta a Cisjordania desde hace años con el trasfondo del recorte de sueldos a maestros, los ataques de colonos y las redadas israelíes.
Desde que en marzo de 2023 el gobierno de la Autoridad Palestina empezara a pagar el 60 % del sueldo a los profesores -por la reducción de las ayudas internacionales y la asfixia económica a la que se ve sometida por Israel-, las escuelas públicas solo abren tres días a la semana.
Al recorte de días lectivos se suman los ataques de colonos israelíes, la desaparición de centros educativos en el norte de Cisjordania por la campaña militar israelí y el cierre de colegios de la ONU en Jerusalén Este.
Francia, Alemania, Italia y República Checa piden la dimisión de la relatora de la ONU para Palestina por unas palabras sobre Israel que ella niega
Francia, Alemania, Italia y República Checa han pedido la dimisión de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, a la que acusan de haber asegurado que Israel es el "enemigo común de la humanidad", unas palabras que ella tacha de falsas y sacadas de contexto. (Seguir leyendo)
El jefe del Estado Mayor israelí dice que no renunciarán a "desmilitarización total" de Gaza
El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, aseguró este viernes en un comunicado que no renunciarán a los "objetivos de la guerra" en Gaza y que están "preparados para "pasar a la ofensiva", pese al alto el fuego en la Franja.
"Estamos preparados para pasar de la defensa a la ofensiva y no renunciamos a los objetivos de la guerra: la desmilitarización total de la Franja y el desarme de Hamás (...) No hay inmunidad para el terrorismo, y lo que es aplicable para Gaza también lo es para otros lugares", aseguró Zamir después de visitar Rafah, en el sur de la Franja.
El director de la Junta de Paz de Gaza pide respetar la tregua
Nickolai Mladenov, director de la Junta de Paz de Gaza creada en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino, ha pedido este viernes respetar el alto el fuego para que la administración tecnócrata pueda finalmente entrar en la zona e iniciar su trabajo.
"Tenemos que garantizar que esto pasa ya y que las violaciones del alto el fuego se detienen", ha aseverado, si bien no ha apuntado a ninguna de las partes. "Si metemos al comité en Gaza mañana y las violaciones del alto el fuego continúan como lo están haciendo solo conseguiremos que no sea efectivo", ha apuntado durante su intervención en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
EE.UU. envía a su mayor portaaviones del Caribe a Oriente Medio, según medios
EE.UU. enviará a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al área de Oriente Medio, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán, informan medios este viernes.
Se espera que el Gerald R. Ford y su grupo de escolta comiencen el viaje en los próximos días para unirse al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico, según funcionarios estadounidenses citados por The New York Times y las cadenas ABC y Fox News. Consultado por EFE, el Pentágono declinó confirmar las nuevas órdenes y no aportó detalles de la operación.
El Gerald R. Ford sería el segundo portaaviones en ser enviado a la región después del Abraham Lincoln, que llegó a Oriente Medio con su grupo de escolta hace más de dos semanas.
