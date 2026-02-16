Nueva Delhi inauguró este lunes la Cumbre de Impacto de la IA 2026 (AI Impact Summit 2026), que verá llegar a lo largo de esta semana los máximos responsables de Silicon Valley y una veintena de mandatarios internacionales para diseñar la futura gobernanza de los algoritmos.

El encuentro reúne en la capital india a figuras clave de la industria como Sam Altman de OpenAI, Sundar Pichai de Google, y Jensen Huang de Nvidia, junto a líderes políticos como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, y Luiz Inácio Lula da Silva, que intervendrán en la plenaria el próximo jueves.

Esta concentración de poder busca desplazar el eje de la discusión tecnológica desde el proteccionismo occidental hacia un modelo centrado en el impacto social y la democratización del acceso al código.

La arquitectura estratégica de la cumbre se fundamenta en tres pilares que priorizan a las personas, al planeta y al progreso como base de la innovación ética.

La agenda de cinco días reúne a líderes mundiales y jefes tecnológicos para abordar desafíos críticos como el desplazamiento laboral por la automatización y la seguridad digital.

La presencia de los arquitectos de la tecnología moderna junto a los jefes de Estado apunta la prioridad que da la industria a la rápida evolución de la inteligencia artificial, pese a la agenda geopolítica y económica mundial.

Los gigantes del sector ya han adelantado promesas de inversión que alcanzan los 68.000 millones de dólares para el desarrollo de infraestructuras soberanas y centros de datos globales.

Inclusión y progreso

Fuentes oficiales involucradas con la organización del evento y las discusiones, asegura que esta cita servirá de escenario para presentar una hoja de ruta alternativa basada en los principios de inclusión y progreso humano frente a la narrativa del riesgo existencial que domina en Europa y Estados Unidos.

En el marco de la inauguración la India ha presentado una regulación pionera india que obliga a las plataformas digitales a eliminar cualquier contenido 'deepfake' en un plazo máximo de tres horas para proteger la integridad informativa.

La cumbre pretende que el desarrollo de la inteligencia artificial deje de ser un privilegio de las naciones más ricas para transformarse en un motor de crecimiento accesible para las economías emergentes.

El consenso que se alcance durante esta semana en Nueva Delhi definirá las reglas para una tecnología que ya impacta en la vida de miles de millones de ciudadanos en todo el planeta.