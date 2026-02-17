Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás denuncia la detención de un imán de la mezquita Al Aqsa en Jerusalén por fuerzas israelíes

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado la detención, este lunes, de un imán de la mezquita Al Aqsa de Jerusalén, tercer lugar sagrado del islam, a manos de las fuerzas de seguridad de Israel, horas antes de que de comienzo el inicio de la festividad musulmana de Ramadán.

El grupo ha expresado asimismo su condena por el arresto del jeque Mohamed Ali al Abbasi, "por parte de las autoridades terroristas de ocupación, así como (por) la emisión de una orden de deportación contra él", en un comunicado en el que ha considerado la medida como "una flagrante injerencia en los asuntos de Al Aqsa y un ataque inaceptable contra sus imanes".