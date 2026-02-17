EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Air Europa vuelve a poner rumbo a Venezuela por primera vez desde finales de noviembre

El primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela, tras casi tres meses de cierre temporal de su operativa entre España y el país sudamericano, despegará este martes del aeropuerto madrileño de Barajas, operado con un Boeing 787-9 Dreamliner, para aterrizar en Caracas.

El vuelo saldrá de Madrid a las 16:40 hora local (15.40 GMT) y aterrizará en la capital venezolana a las 21:10 hora local.

Air Europa es la primera aerolínea española en retomar sus vuelos con Venezuela, adelantándose a Plus Ultra, que lo hará a principios de marzo, y a Iberia, que prevé reanudar los suyos en abril.