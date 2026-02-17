Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque masivo ruso de esta madrugada contra Ucrania, que ha tenido lugar horas antes de que empiece en Ginebra una nueva ronda de negociaciones de paz, y ha insistido en que la diplomacia no funcionará a menos que vaya acompañada de nuevas medidas de castigo a Rusia.

"Nuestra diplomacia será efectiva si hay justicia y fuerza. La fuerza de la presión sobre la Federación Rusa, la fuerza de las sanciones, apoyo constante y rápido al Ejército ucraniano, a nuestras defensas aéreas", escribió Zelenski en sus redes sociales.

Zelenski recordó, citando los números ofrecidos antes por la Fuerza Aérea, que los rusos emplearon en el ataque casi 400 drones y 29 misiles.