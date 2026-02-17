Óbito
Muere a los 84 años el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EEUU
Fue una de las figuras más destacadas en la lucha por la igualdad racial durante más de cinco décadas
El reverendo Jesse Jackson, histórico dirigente del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, falleció este martes a los 84 años. Coetáneo y discípulo directo de Martin Luther King, continuó con el cometido de lucha por la igualdad durante décadas, en movimientos sociales y con su entrada en política, ya que se presentó hasta dos veces como candidato a las primarias demócratas para la presidencia de EEUU.
Su familia lo despidió como un “líder servidor” que deja un legado de defensa de la justicia y la igualdad desde el movimiento pacífico y desde el amor. No se ha comunicado una causa concreta de la muerte, aunque tenía desde hacía una década un diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurodegenerativa, y había sido hospitalizado en dos ocasiones por covid en los últimos años.
Para entender la dimensión del legado de Jackson hay que mirar a la movilización en las calles y también en las urnas. Fue un rostro constante de la lucha contra la segregación y, al mismo tiempo, un actor clave en la transformación del Partido Demócrata, con campañas presidenciales que empujaron la conversación nacional sobre representación, derechos y oportunidades.
