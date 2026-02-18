Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

México rechaza participar en la Junta de Paz para Gaza pero enviará a un observador

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado este martes la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para formar parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, y en su lugar enviará a un observador, al igual que la Comisión Europea.

La mandataria ha justificado su decisión por la falta de asiento para Palestina, que México reconoce como Estado independiente, en el organismo creado a raíz del Plan de Paz de Washington para en enclave palestino en un futuro de posguerra con Israel.