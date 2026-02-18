Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Los palestinos se despiden en el Hospital Nasser de los cadáveres de varios ciudadanos que murieron en un ataque israelí.

Los palestinos se despiden en el Hospital Nasser de los cadáveres de varios ciudadanos que murieron en un ataque israelí. / Europa Press/Contacto/Tariq Moha / Europa Press

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

  1. La farmacéutica de Zaragoza que ha entrado en la lista Forbes de los 50 referentes en dermocosmética en España
  2. La hermana del joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza: 'Es increíble la movilización de todo el mundo
  3. Aragón refuerza su músculo en el porcino catalán con una gran operación del Grupo Costa en Vic (Barcelona)
  4. 600 euros de multa por cenar en la calle en Zaragoza: ZeC pide a Natalia Chueca que 'recapacite' y retire la sanción
  5. Unas grabaciones revelan que el joven de Alhama de Aragón desaparecido en Zaragoza bajó a la Ribera
  6. Los Michigan Wolverines de Aday Mara ya son oficialmente los favoritos a ganar la NCAA
  7. La situación de Rubén Sellés en el Real Zaragoza, confianza limitada en el entrenador
  8. Una empresa afincada en Zaragoza quiere comprar 44 propiedades del 'cerebro' de la trama Gürtel por 6,1 millones

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Los cuatro años desastrosos de Real Z LLC en el Zaragoza y la temporada que removerá los cimientos del club

Los cuatro años desastrosos de Real Z LLC en el Zaragoza y la temporada que removerá los cimientos del club

Marlaska, niega conocimiento previo del caso: “Ahora es el momento de la Justicia y todo el apoyo a la víctima”

Marlaska, niega conocimiento previo del caso: “Ahora es el momento de la Justicia y todo el apoyo a la víctima”

Los nacimientos crecen por primera vez en una década aunque apenas un 1 por ciento

Los nacimientos crecen por primera vez en una década aunque apenas un 1 por ciento

Deja de comprar tanto y compra mejor: la guía definitiva para tomar decisiones inteligentes en tu hogar

Deja de comprar tanto y compra mejor: la guía definitiva para tomar decisiones inteligentes en tu hogar

Corban GES construye el proyecto Gypzero de grupo Alier en Zaragoza

¿Es este rapero internacional una de las colaboraciones del nuevo disco de Kase.O?

¿Es este rapero internacional una de las colaboraciones del nuevo disco de Kase.O?
