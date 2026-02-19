Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel derriba la casa en Cisjordania de un miembro de Hamás implicado en dos ataques en 2024

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles el derribo de la vivienda en Cisjordania de un integrante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) responsable de dos ataques perpetrados en 2024 que se saldaron con la muerte de dos israelíes.

Así, ha indicado en un comunicado que los militares demolieron la casa en la localidad de Silat al Jarziya de Raafat Dauasi, un integrante de Hamás en la ciudad cisjordana de Yenín muerto en un bombardeo perpetrado por un dron del Ejército de Israel en agosto de 2024.