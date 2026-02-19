Israel instaló y mantuvo un sistema de seguridad en un bloque de apartamentos de Epstein en Manhattan

El Gobierno israelí instaló equipos de seguridad y controló el acceso a un edificio de apartamentos en Manhattan administrado por el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, según un conjunto de correos electrónicos publicados recientemente por el Departamento de Justicia. El equipo se instaló a principios de 2016 en el número 301 de la calle 66 Este, la residencia donde el exprimer ministro israelí Ehud Barak solía alojarse durante periodos cortos, según el medio Drop Site.

El operativo de seguridad en el "apartamento de Ehud" estuvo en marcha durante al menos dos años, según correos electrónicos del Departamento de Justicia, y funcionarios de la misión permanente de Israel ante las Naciones Unidas se comunicaban regularmente con el personal de Epstein en relación con la seguridad. El apartamento era técnicamente propiedad de una empresa vinculada al hermano de Epstein, Mark Epstein, pero en la práctica estaba controlado por Jeffrey Epstein. Las unidades del edificio se prestaban con frecuencia a los contactos de Epstein y se utilizaban para alojar a modelos menores de edad .

Rafi Shlomo, entonces director del servicio de protección de la misión israelí ante las Naciones Unidas en Nueva York y jefe de seguridad de Barak, se comunicó con los empleados de Epstein para concertar reuniones sobre seguridad y coordinar la instalación de equipos de vigilancia especializados en la residencia de la calle 66. Shlomo controlaba personalmente el acceso de los huéspedes al apartamento e incluso verificaba los antecedentes del personal de limpieza y de los empleados de Epstein.

Aprobación de Epstein

Según la ley israelí, los exprimeros ministros y otros altos funcionarios suelen recibir servicios de seguridad tras dejar el cargo. Según los correos electrónicos, Epstein aprobó personalmente la instalación del equipo y autorizó reuniones entre su personal y funcionarios de seguridad israelíes. Ehud Barak y la misión israelí ante las Naciones Unidas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En el momento de la muerte de Epstein en 2019, Barak restó importancia a su conexión con el financiero caído en desgracia y afirmó que, si bien se había reunido con Epstein varias veces, "no me apoyó ni me pagó".

El primer ministro Benjamin Netanyahu sugirió recientemente que los estrechos vínculos de Epstein con Barak, veterano funcionario del Partido Laborista y rival de Netanyahu, socavan, en lugar de fortalecer, los vínculos de Epstein con Israel. «La inusual relación cercana de Jeffrey Epstein con Ehud Barak no sugiere que Epstein trabajara para Israel. Demuestra lo contrario», declaró Netanyahu. «Aferrado a su derrota electoral de hace más de dos décadas, Barak lleva años intentando obsesivamente socavar la democracia israelí colaborando con la izquierda radical antisionista en intentos fallidos de derrocar al gobierno israelí electo».

En enero de 2016, un intercambio de correos electrónicos entre la esposa de Barak, Nili Priell, y una empleada de Epstein -cuyo nombre está parcialmente censurado, pero que, según otras comunicaciones, parece ser su asistente de toda la vida, Lesley Groff- abordó la instalación de alarmas y equipos de vigilancia en la residencia, incluyendo seis sensores pegados a las ventanas, y la posibilidad de controlar el acceso a las instalaciones a distancia. Priell informó al personal de Epstein: «Pueden neutralizar el sistema a distancia, antes de que sea necesario que alguien entre en el apartamento. Lo único que hay que hacer es llamar a Rafi desde el consulado y avisarle quién entra y cuándo».

Noticias relacionadas

La correspondencia también indicaba que el trabajo realizado por el Gobierno israelí era tan significativo que requería la aprobación personal de Epstein. "¡Jeffrey dice que no le importan los agujeros en las paredes y que todo está bien!", escribió Groff a Barak y Priell.