Arrecia la presión para que el expríncipe Andrés renuncie a su puesto en la línea de sucesión tras su detención por el caso Epstein

La insólita detención del expríncipe Andrés por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein está provocando las primeras reacciones políticas en el Reino Unido. Representantes de los principales partidos parlamentarios han reclamado este viernes al hermano de Carlos III que renuncie a su puesto en la línea sucesoria, un puesto que mantiene a pesar de ser apartado de la familia real y de la retirada de sus títulos nobiliarios, y han amenazado con llevar el asunto al Parlamento en caso de que se niegue a hacerlo. Las reclamaciones se han producido en pleno aumento de la indignación pública y con una monarquía más cuestionada que nunca por su gestión del escándalo.

Varios representantes políticos están tratando de añadir presión al expríncipe a raíz de las supuestas filtraciones de información confidencial a Epstein cuando ejercía el cargo de enviado comercial del Reino Unido. Uno de los más destacados ha sido el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, quien ha asegurado que el asunto sobre la línea sucesoria es algo que el Parlamento deberá considerar en colaboración con la corona. “Naturalmente, la monarquía querrá asegurarse de que nunca pueda convertirse en rey”, ha asegurado. En la misma línea se han pronunciado representantes del Partido Conservador y del Partido Nacional Escocés (SNP).

En caso de confirmarse, la renuncia tendría un efecto más simbólico que práctico. Andrés es actualmente el octavo en la línea sucesoria, por detrás de los príncipes Guillermo y Enrique y de sus respectivos hijos. Algo que hace prácticamente imposible que en algún momento pueda llegar a ser rey y que el Ejecutivo laborista ha utilizado como argumento para rechazar la posibilidad de llevar esta cuestión al Parlamento. “El Gobierno está comprometido en utilizar el tiempo parlamentario para mejorar la vida de la gente trabajadora”, ha asegurado un portavoz, en un intento de aparcar el asunto.

Indignación pública

Más allá de los pedidos de los representantes políticos, la eventual renuncia de Andrés a su puesto en la línea sucesoria difícilmente será suficiente para calmar a una opinión pública cada vez más necesitada de respuestas. Según una encuesta publicada este viernes por YouGov, la mayoría de los británicos (un 58%) cree que la familia real ha reaccionado con demasiada lentitud ante las revelaciones sobre la relación de Andrés con Epstein, mientras que la mitad afirma que los miembros de la realeza de mayor rango deberían haber hecho más para condenar los actos del expríncipe.

“Lo que Carlos debería hacer es estar en una sala como esta, frente a los periodistas, haciendo una declaración muy clara y luego respondiendo a sus preguntas. Y esa declaración debería dejar absolutamente claro que la policía debe seguir las pruebas dondequiera que conduzcan, incluso si les llevan hasta su propia puerta”, ha asegurado este viernes el director de la organización antimonárquica Republic, Graham Smith, en un encuentro con la prensa extranjera en Londres.

Smith ha destacado que la caída del apoyo a la monarquía es cada vez más pronunciada entre los más jóvenes y ha señalado que parlamentarios de varios partidos estarían a favor de la celebración de un referéndum para abolir la institución, a pesar de que siguen siendo una minoría y esa opción sigue estando fuera de la mesa en el corto plazo.

Investigaciones en marcha

La familia real está haciendo todo lo posible para distanciarse de Andrés, pero todo apunta a que las revelaciones sobre sus vínculos con Epstein están lejos de terminar. La policía de Thames Valley ha proseguido este viernes con los registros en su antigua mansión en Windsor, en el marco de la investigación contra él por supuesta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, mientras otras fuerzas policiales siguen examinando los últimos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si abren otras investigaciones formales.

Noticias relacionadas

Estos documentos apuntan a que Andrés alojó en su casa a al menos una mujer enviada por Epstein para mantener relaciones sexuales con él y a que el magnate financiero utilizó aeropuertos británicos para traficar con mujeres en decenas de vuelos privados. Además, la Policía Metropolitana ha confirmado haber contactado con agentes de protección del expríncipe para saber si conocían la existencia de la red de tráfico sexual de Epstein y si evitaron alertar a las autoridades competentes. Algo que, en caso de confirmarse, supondría otro terremoto institucional de dimensiones desconocidas.