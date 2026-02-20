"Ahora mismo estamos en un 50% de lo que necesitamos tener para estar listos para la disuasión", ha advertido el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andirus Kubilius, este viernes en un hotel de Madrid, y, al decirlo, ha remachado en el mensaje que ha venido trayendo estos días a España, el mismo que esparce por toda la UE: que Europa precisa activar su crecimiento en defensa más rápido, pues la ayuda norteamericana se va a reducir mucho y deprisa.

"Tendremos que estar en situación de sustituir eso que nos va a faltar", y ahora "dependemos muchísimo de lo que los americanos nos proporcionan", ha dicho durante un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Defensa. Se refiere a "los posibilitadores: contamos con información, contamos con inteligencia, Starlink, por ejemplo... Esto que hasta ahora nos proporcionaban los norteamericanos, y ahora tenemos que sustituirlo con nuestras propias capacidades". Se refiere a una inversión milmillonaria en satélites y sistemas militares de mando y control.

Pero no basta con las máquinas: "Aparte de lo material, están las tropas americanas, 80.000 o 100.000 desplegados aquí en el continente", ha señalado el eurocomisario, refrendando lo que le dicen los expertos: "es una fuerza esencial, crucial, porque es un ejército cohesionado, un ejército que puede pasar de una región de Europa a otra, garantizan una gran movilidad". Cómo puede sustituir Europa ese despliegue es la gran cuestiòn que abordan la Comisión Europea y los estados en esta legislatura.

La propuesta

"Si queremos sustituirlos, tendremos que hacer lo que sea, una fuerza de reacción rápida, un ejército europeo, como lo queramos llamar... pero es que no veo alternativas claras, no veo cómo los vamos a sustituir", se ha planteado Kubilius, antes de lanzar su propuesta: una "plataforma europea en la que se toman importantes decisiones".

Dado que el consejo de ministros de Defensa, o el Consejo Europeo no funcionan como foro adecuado para generar esta fuera militar europea, Andrius Kubilius ha propuesto en Madrid volver a una idea de hace diez años formulada informalmente en el Comité de Seguridad Europeo: "Cinco grandes países: Alemania, Italia, Francia, España y Polonia, quizá también Reino Unido (estamos ahora conversando) y tres miembros que rotarían, el presidente de la Comisión Europea, el del Consejo..." Este grupo, montado para "comentar los asuntos más importantes y preparar las decisiones importantes".

Es el embrión de ejército europeo, o de fuerza militar europea coordinada, con el que conseguir "respuestas a estas grandes preguntas" que plantea la nueva estrategia de seguridad norteamericana y su desplazamiento de fuerzas desde Europa hacia el Indo - Pacífico.

Industria

Ante estas necesidades, Kubilius ha descrito la reallidad industrial militar apoyándose en el informe Draghi cuando lamentabla la fragmentación. "Los campoenes en la industria de la defensa globla no son europeos", ha resumido. Ha puesto el caso de la italiana Leonardo como principal empresa de la UE en defensa, pero en la lista mundial "los primeros diez son norteamericanos".

"Los campeones son importantes, porque tratamos de competir a nivel global", ha dicho. Cree que las iniciativas que buscan consolidar alianzas "son una buena fórmula, porque eso garantiza más uidad en las actividades de la defensa". Y "esa unidad entre las fuerzas industriales va a animar a los gobiernos a unir fuerzas también, porque sigo viendo que falta voluntad entre los líderes políticos".

Kubilius ha recordado que los gobiernos europeos, "si se cumplen sus compromisos con la OTAN", van a gastar 6,8 billones de euros en programas para la defensa. Pero, pese a esa perspectiva de inversión gigantesca, refrenda la preocupación de los expertos: "La fragmentación va a seguir siendo un problema. Si no encontramos un pegamento, todo va a ser más difícil".

Ha citado el comisario europeo proyectos de defensa aérea, misiles, observación del flanco oriental... pero "¿por que no tener también una observación mediterránea o atlantica?". Lo ha preguntado considerando que "hay amenazas en todas las regiones. Los cables submarinos, por ejemplo, son muy importantes".

En este campo, ha defendio Kubilius la compra de productos europeos. "No es proteccionismo, es que la industria europea de la defensa es esencial". Kubilius ha situado los productos de la defensa en el primer nivel de las cuatro necesidades cruciales de la defensa: "El armamento, personal militar iisto para la movilización la movilidad militar para transportar bienes de un sitio a otro... y la industria de la defensa, necesaria para estar preparados".

Noticias relacionadas

Ha señalado Kubilius un asunto también elocuente en esrte flanco: "Tenemos un 40% de producto americano en nuestra cartera, y los americanos compran solo un 1% de Europa, a pesar de que nuestra industria es excelente en términos tecnológicos". Y los americanos "se quejan, dicen que no nos portamos bien con su industria". Esto, antes de recordar "la palanca", la condición norteamericana de que, si se les compran productos, ellos pueden tener la última palabra sobre su uso.