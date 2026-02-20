Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Muere un piloto en el siniestro de un caza de combate en un entrenamiento en Irán

Un piloto murió en el siniestro de un caza de las Fuerzas Aéreas iraníes en el noroeste del país por causas aún desconocidas, informaron este viernes medios estatales.

"De acuerdo con las Relaciones Públicas de la Base Shahid Nojeh, un caza de las Fuerzas Aéreas se estrelló durante un ejercicio de entrenamiento en la provincia de Hamadan el jueves por la noche", indicó la agencia IRNA.

"Uno de los pilotos murió y el otro piloto se encuentra bien", añadió el medio oficial.