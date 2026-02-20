En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Muere una persona en un ataque con drones de Ucrania contra Sebastopol, en la península de Crimea
Al menos una persona ha muerto este viernes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Ucrania contra la ciudad de Sebastopol, la ciudad más poblada de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, en el marco de la guerra desatada hace cerca de cuatro años por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
El alcalde de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, ha indicado que la víctima mortal, un hombre, ha sufrido "heridas de metralla en la cabeza y el pecho" por "el impacto de los fragmentos de un dron interceptado". "Una ambulancia llegó rápidamente al lugar, pero no pudo salvarle la vida. Nuestras sinceras condolencias a la familia y amigos del fallecido", ha dicho.
Trump amplía un año más las sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prorrogado este jueves durante un año más las sanciones contra Rusia impuestas en represalia por la guerra de Ucrania, apenas unos días antes de que se cumplan cuatro años desde la invasión.
Las sanciones incluyen las impuestas durante la Administración de Barack Obama en 2014, como consecuencia del inicio del conflicto, así como las más recientes del Gobierno del expresidente Joe Biden tras la invasión en febrero de 2022, según recoge el Registro Federal en un comunicado.
El Senado acogerá un acto de apoyo a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha informado este jueves a la embajadora de Ucrania en España, Yulia Sokolovska, de que la Cámara Alta acogerá próximamente una jornada institucional con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa a su país, el próximo martes 24.
Rollán ha recibido a la embajadora en los Despachos de Honor del Senado y le ha indicado que la intención de celebrar un acto institucional al cumplirse cuatro años es mantener la atención sobre esa vulneración de derechos y reiterar el compromiso con una paz justa y duradera.
Rusia descarta que Europa participe en nuevas conversaciones sobre Ucrania: "Solo contribuyen a la guerra"
El Kremlin no ha querido valorar este jueves el impacto que han podido tener las conversaciones sobre Ucrania de estos días en Ginebra y ni siquiera ha confirmado la posibilidad de que puedan volver a sentarse a negociar, aunque sí ha descartado que Europa pueda participar en una eventual mesa de diálogo ya que a lo largo de estos años su retórica solo ha contribuido a prolongar la guerra.
"La abrumadora mayoría de los puntos de vista de las capitales europeas tienden más a contribuir con la guerra que a intentar una solución pacífica", ha valorado el portavoz de Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha explicado que deberán primero analizar los resultados del diálogo en Ginebra antes de plantear una nueva cita.
Suecia anuncia paquete de más de 1.200 millones para reforzar la defensa aérea de Ucrania
El Gobierno sueco anunció este jueves un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania valorado en 12.900 millones de coronas (1.213 millones de euros) para reforzar la defensa aérea, aumentar el número de drones y la artillería.
Se trata del vigésimo primer paquete sueco a Kiev desde el inicio de la guerra contra Rusia hace cuatro años.
"Es una gran partida en un momento crítico para Ucrania, sobre todo para fortalecer su defensa aérea ahora que Rusia ha escalado de forma notable con robots balísticos y drones de largo alcance", dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson.
Niñas y niños ucranianos han perdido 14 meses de colegio por las constantes alarmas aéreas
Las alertas aéreas constantes en Ucrania por amenazas de bombardeos superaron, en la mitad de las provincias del país, las 4.000 horas y, en zonas de primera línea, las 10.000, lo que equivale a 14 meses lectivos en los que niños y adolescentes no pudieron acudir a clase, aseguró la ONG de infancia y educación Educo este jueves.
Educo alertó en un comunicado de que actualmente 4,6 millones de estudiantes ven interrumpida su educación por las sirenas, ya que "cada vez que suena una alerta, las clases se interrumpen y se traslada al alumnado a refugios sin ventanas o bajo tierra donde, en muchos casos, no es posible continuar la enseñanza".
Costa ve realista que Ucrania ingrese en la UE a corto plazo
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó este jueves en Oslo que ve posible un ingreso de Ucrania a corto plazo en la Unión Europea (UE), aunque eludió hablar de fechas concretas.
"Creo que es realista decir que las perspectivas de acceso de Ucrania a la UE son reales a corto plazo", dijo Costa en rueda de prensa conjunta con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.
Rusia advierte que valorará la mediación de EEUU en Ucrania por los resultados
Rusia advirtió hoy que valorará la mediación de Estados Unidos en Ucrania por sus resultados después de que las tres rondas celebradas este año aún no hayan producido resultados significativos en favor de un arreglo del conflicto que cumplirá cuatro años la próxima semana.
"Valoraremos la eficacia de la mediación estadounidense, como se suele decir, por sus resultados", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comentario colgado en la página web.
La diplomática rusa salió así al paso de las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre que sólo Washington ha logrado sentar a Moscú en la mesa de negociaciones.
Rusia recluta al menos 1.000 kenianos para luchar en Ucrania
Rusia ha reclutado al menos a 1.000 ciudadanos de Kenia para luchar en Ucrania, según un informe del Servicio de Inteligencia Nacional keniano (NIS, por sus siglas en inglés) presentado ante el Parlamento del país africano.
El texto fue presentado por el líder de la mayoría de la Asamblea Nacional (Cámara baja), Kimani Ichung'wah, quien expuso que muchos de los reclutas fueron engañados por agentes que les prometían trabajos bien remunerados en materia de seguridad y logística en el extranjero, recogen este jueves medios locales.
Un Tribunal ruso abre una causa contra el exlíder separatista de Donetsk por desacreditar a Ejército
Un tribunal de Moscú abrió una causa contra el exlíder de la república separatista prorrusa de Donetsk, Pável Gúbarev, por desacreditar al ejército ruso, informó este jueves el portal independiente Holod.
"No sé si es algo intencional de alguien concreto. Solo puedo suponer que a alguien no le gustaron mis textos. Considero esto una completa estupidez. No espero que esto tenga consecuencias para mí", declaró Gúbarev al diario oficialista RBC en relación con el proceso registrado el miércoles.
Gúbarev, gobernador autoproclamado de la separatista región ucraniana de Donetsk en 2014 y exiliado en Rusia desde hace años, marchó al frente en 2022 para combatir contra Ucrania.
- La respuesta del FC Andorra a los aficionados del Real Zaragoza: 'No venderemos entradas a la afición visitante
- La ley de propiedad horizontal lo deja claro: un propietario puede obligar a instalar un ascensor en la comunidad
- Las notas del Praga-Casademont Zaragoza: ninguna jugadora es tan buena como todas juntas
- Hacienda lo confirma: si tienes un seguro del hogar puedes deducirte más de 1.000 euros en la declaración de la renta 2026
- Doble-doble de Aday Mara en la importante victoria de Michigan ante Purdue, el séptimo favorito
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, tras ganar en Praga: 'Estoy muy contento con el primer paso que hemos dado
- El USK Praga-Casademont Zaragoza de Euroliga, en directo: así se está viviendo el partido desde la República Checa
- Las exigencias de Vox tienen un coste: así subiría el precio del bus y del tranvía en Zaragoza