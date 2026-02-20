Investigación
Dos heridos por la explosión de un paquete bomba en la Gendarmería de Buenos Aires
Bomberos y servicios de emergencia han acordonado el lugar, según han informado fuentes oficiales
EFE
Buenos Aires
