Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Movilidad PlazaCierre de bancosPrevia Real ZaragozaMáquinas de escribirFamilia CasademontTiempo primaveral
instagramlinkedin

Narcotráfico

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'

'El Mencho' era uno de los capos más buscados por Estados Unidos

Policías federales realizan un operativo.

Policías federales realizan un operativo. / EFE

EFE

Ciudad de México

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados por EE.UU., fue abatido durante un operativo con fuerzas federales, según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto al joven de Alcorisa de 22 años desaparecido desde el miércoles
  2. Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
  3. Tercer accidente laboral mortal en Aragón en tres días: muere un trabajador de una subcontrata de Adif en la estación de AVE de Calatayud
  4. La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
  5. La crónica del Casademont Zaragoza-Joventut: susto y una perfecta puesta a punto (94-67)
  6. Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
  7. Así es ArGa, el restaurante de Zaragoza donde podrás comer como los antiguos romanos: 'Había más de 50 panes diferentes
  8. Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Cambiaríamos un título por estar en la Final Six

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'

Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'

El documental sobre el restaurante aragonés con una Estrella Michelín se estrenará en el Festival de Málaga

El documental sobre el restaurante aragonés con una Estrella Michelín se estrenará en el Festival de Málaga

Hasta 45 zaragocistas con entrada se quedan fuera del estadio del Andorra: "No nos han dejado entrar ilegalmente"

Hasta 45 zaragocistas con entrada se quedan fuera del estadio del Andorra: "No nos han dejado entrar ilegalmente"

Final de la Copa del Rey de baloncesto | Real Madrid - Baskonia, en directo

Final de la Copa del Rey de baloncesto | Real Madrid - Baskonia, en directo

LaLiga | FC Barcelona - Levante, en imágenes

LaLiga | FC Barcelona - Levante, en imágenes

El Deportivo Aragón vuelve a perder y deja escapar otra oportunidad en casa ante el Náxara (0-1)

El Deportivo Aragón vuelve a perder y deja escapar otra oportunidad en casa ante el Náxara (0-1)

El Grupo Aramón cierra un fin de semana de sol y "máxima actividad": miles de esquiadores disfrutan de las estaciones de esquí de Aragón

El Grupo Aramón cierra un fin de semana de sol y "máxima actividad": miles de esquiadores disfrutan de las estaciones de esquí de Aragón
Tracking Pixel Contents