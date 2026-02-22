Narcotráfico
Abatido en México el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'
'El Mencho' era uno de los capos más buscados por Estados Unidos
EFE
Ciudad de México
