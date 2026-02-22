Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Un cineasta palestino-sirio acusa al Gobierno alemán de ser "cómplice del genocidio" en Gaza

El cineasta palestino-sirio Abdallah Alkhatib, que ganó el premio a la mejor Ópera Prima de la Berlinale con 'Chronicles From the Siege', dijo este sábado que él habla de política antes que de cine y por eso se dirigió al Gobierno alemán para acusarlo de ser "cómplice del genocidio por parte de Israel" en la Franja de Gaza.

"Estoy feliz de estar aquí para recibir un premio, ya saben, pero soy palestino, así que tengo que aprovechar este momento para hablar de Palestina", dijo en la gala de la 76 edición de la Berlinale, criticada este año por no hablar de política en sus ruedas de prensa.