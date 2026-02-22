El Parlamento Europeo deja en el aire el acuerdo comercial con EEUU tras los nuevos aranceles de Trump: "Los términos han cambiado"

El nuevo giro de Donald Trump en su política de aranceles deja en el aire el acuerdo comercial firmado en verano entre la Unión Europea y EEUU. El pacto debía ser ratificado en el Parlamento Europeo, que sin embargo se plantea dejarlo en suspenso hasta que se aclaren los términos de los nuevos aranceles del 15% que el presidente estadounidense ha anunciado, en respuesta al dictamen del Tribunal Supremo de su país que el viernes tumbó la mayoría de aranceles.

La reacción de Trump compromete ahora la relación comercial con Europa. El presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo (INTA), Bernd Lange, ha avanzado que pedirá este lunes suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la UE y EEUU. En un primer momento, el presidente estadounidense impuso un 10% de arancel, pero sólo un día después, este mismo sábado, elevó este peaje hasta el 15%.

En un comunicado publicado en redes sociales, Lange arremetió sin contemplaciones contra la política arancelaria de Estados Unidos y de su presidente, un "puro caos de la Administración estadounidense". "No lo entiende nadie a estas alturas. Solo hay preguntas sin responder y una incertidumbre cada vez mayor para la Unión Europea y el resto de socios comerciales de Estados Unidos", añadió Lange, antes de declararse convencido de que los "términos y las bases legales" del acuerdo alcanzado en agosto de 2025 en Turnberry (Escocia) entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "han cambiado".

Lange se preguntó abiertamente si los nuevos aranceles "podrían constituir una ruptura del acuerdo de Turnberry", pero "en cualquier caso da igual porque nadie sabe si Estados Unidos lo va a respetar, o si incluso estará capacitado para respetarlo". Por todo ello, y dado que "hace falta claridad y certeza legal antes de dar nuevos pasos al respecto", Lange anunció que este lunes propondrá que "el equipo del Parlamento Europeo" que está negociando la ratificación del acuerdo "aparque su trabajo legislativo hasta que Estados Unidos proporcione una evaluación legal adecuada" de lo que está sucediendo "y declare un claro compromiso" en pro del acuerdo comercial.

Varapalo del Supremo

Los nuevos aranceles de Trump son una represalia contra la decisión adoptada el viernes por el Tribunal Supremo del país contra su política arancelaria. El alto tribunal invalidó el viernes el efecto de la mayoría de aranceles que ha impuesto el republicano, que afectan entre otros muchos socios comerciales a la Unión Europea, y algunos de los impuestos a México, Canadá y China.

El alto tribunal considera que Trump ha vulnerado la Constitución al acogerse a la ley de poderes económicos ante emergencias externas (IEEPA por sus siglas en inglés) para imponer aranceles a la mayoría de socios comerciales, extralimitándose de la propia ley y usurpando los poderes que debería otorgar el Congreso mediante votación. "La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", dictamina el alto tribunal.

"Cuando el Congreso ha delegado sus poderes arancelarios lo ha hecho en términos explícitos y sujetos a límites estrictos", escribió el juez John Roberts, presidente del Supremo, apuntando a que la interpretación que hace la Administración Trump de la norma "representaría una expansión transformadora de su autoridad sobre política arancelaria".

Trump llama "perros falderos" a los jueces

El presidente Trump respondió fuertemente airado a la decisión judicial y cargó directamente contra los jueces: "Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra, son una vergüenza para nuestro país", defendió el presidente estadounidense en rueda de prensa en la Casa Blanca. "No son patriotas y no han sido leales a nuestra Constitución", continuó. "Están siendo tontos y perros falderos de los RINOS (Republicanos solo de nombre) y los demócratas de izquierda radical".

En esa primera comparecencia, Trump anunció nuevos gravámenes del 10% bajo otro instrumento como es la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que capacita al mandatario para imponer aranceles máximos del 15% por un periodo inicial de 150 días. Pasado ese tiempo, sin embargo, los aranceles solo podrán ser prorrogados con el consentimiento del Congreso de EEUU.

Un día después Trump volvió a dar una vuelta más de tuerca y anunció que esos nuevos aranceles pasarían del 10 al 15%: "Tras una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer", ha anunciado Trump en referencia a la decisión del Tribunal, "aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%".

La decisión del Supremo conocida el viernes ratifica la sentencia de agosto de un tribunal de apelaciones, que ya tumbó la herramienta legal empleada por Trump para fijar sus políticas económicas. Por entonces, Trump ya se mostró durísimo con la decisión: “De muchas maneras, nos convertiríamos en una nación del Tercer Mundo, sin esperanza de grandeza”, dijo en su red social. Su asesor económico Pete Navarro fue aún más allá. “Si perdemos el caso Trump tiene razón: será el fin de EEUU”.