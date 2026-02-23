Guadalajara (México), sede de España en el Mundial, en pie de guerra: narcobloqueos y la violencia tras la muerte de El Mencho

La espera se hace larga. La Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026 dará el pistoletazo de salida el próximo 11 de junio con el México-Sudáfrica que se disputará en el Estadio Azteca (Ciudad de México). En México, no obstante, se viven unos momentos de caos y preocupación a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que desató una ola de violencia que encendió las alarmas no solo en el propio país, sino en todo el planeta.

La ciudad de Guadalajara, sede del Uruguay-España, sufrió actos vándalicos tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los hombres más buscados por la DEA. Las calles se llenaron de bloqueos, vehículos incendiados y tiroteos que paralizaron por completo a la población azteca.

Las imágenes de 'N+' mostraron el momento en que civiles armados intentaron detener el operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes llevaban como objetivo aprehender al El Mencho, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos que el gobierno de Donald Trump designó como organizaciones terroristas en 2025.

Las Fuerzas Armadas de México abatieron a siete integrantes de la peligrosa organización criminal, entre ellos Nemesio Oseguera, quien murió cuando estaba siendo trasladado a la Ciudad de México por vía aérea para atender sus heridas. Como respuesta a su asesinato, la organización criminal desató una ola de disturbios en varias ciudades del occidente de México, entre ellas Guadalajara, sede mundialista.

El peligro en el estado de Jalisco es máximo. El gobernador Pablo Lemus decretó la suspensión inmediata del servicio de transporte público y la cancelación de las clases para este lunes 23 de febrero. Además, el domingo ya se suspendieron algunos partidos de la Liga MX tras la situación de Guadalajara.

El Mundial, en vilo

La FIFA está en alerta. La capital de Jalisco albergará hasta cuatro encuentros en la fase inicial del torneo. El 12 de junio jugará Corea contra el ganador de la repesca de la UEFA (Dinamarca, Macedonia, Repúblia Checa e Irlanda), el 19 de junio México recibirá a la República de Corea, el 24 de junio Colombia se enfrentará a el Congo, Jamaica o Nueva Caledonia y el último encuentro de la fase de grupos será el 27 de junio entre España y Uruguay.

En esta línea, la FIFA convocó una reunión de emergencia tras el estado de alerta registrado en Guadalajara. El incremento de la inseguridad, sumado a recientes bloqueos e incendios, enciende las alarmas a solo tres meses y medio de la Copa del Mundo 2026. El presidente, Gianni Infantino, evaluará la compleja situación junto a las autoridades y entidades involucradas.

Noticias relacionadas

Caos aéreo en México

Se cancelaron más de 30 vuelos que tenían previsto partir tanto de diversas ciudades mexicanas como de Estados Unidos e iban a aterrizar en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla. Mientras que al Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, de Puerto Vallarta, se suspendieron al menos 69 vuelos.