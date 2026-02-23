Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ViniciusVox AragónZ-40Nieve AragónRodolfo SanchoGuardia Civil
instagramlinkedin

Venezuela

Kallas propondrá levantar las sanciones a Delcy Rodríguez como pedía España

La jefa de la diplomacia europea ha hecho suya la petición de España que defendía rebajar las medidas para facilitar el diálogo

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores que ha tenido lugar este lunes en Bruselas.

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores que ha tenido lugar este lunes en Bruselas. / SOPHIE HUGON

Beatriz Ríos

Bruselas

La alta representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado este lunes que propondrá a los gobiernos de los Veintisiete países del bloque levantar las sanciones que pesan sobre la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tal y como pedía España.

"Propondré levantar las sanciones sobre Delcy Rodríguez como actual presidenta interina", ha anunciado Kallas tras una reunión de los ministros de exteriores de la UE este lunes en Bruselas. La estonia ha hecho así propia la petición del gobierno español que ha vuelto a trasladar el ministro José Manuel Albares a su llegada al encuentro.  

"Si el actual Gobierno de Venezuela en esta nueva etapa está dando pasos en la línea que nosotros queremos, la Unión Europea tiene que mandar una señal clara", ha dicho Albares en Bruselas. El ministro de Exteriores de España ha defendido que las sanciones "nunca son un fin", sino "un medio de presión", y que eliminarlas facilitará los contactos diplomáticos. 

Rodríguez accedió a la presidencia de Venezuela el pasado mes de enero, después de una intervención militar de Estados Unidos en el país que llevó a la captura del entonces presidente, Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez era la mano derecha de Maduro, cuya legitimidad democrática había sido puesta en cuestión por la UE tras las elecciones de 2024.

Sobre la actual presidenta del país pesan desde 2018 varios tipos de sanciones. Entre otras cosas, la política venezolana tiene prohibida la entrada en territorio comunitario, además de tener sus activos y bienes congelados. Unas medidas que el bloque impuso sobre la entonces vicepresidenta de Venezuela, ante el deterioro de la situación en el país

Unanimidad

Cualquier decisión sobre medidas restrictivas requiere unanimidad. La propia Kallas ha reconocido que no tiene claro que vaya a haber consenso entre los Veintisiete para levantarlas. La jefa de la diplomacia europea, en cualquier caso, ve la liberación de prisioneros políticos europeos como un paso en la buena dirección por parte de la nueva administración venezolana. 

Noticias relacionadas

Al mismo tiempo, Kallas ha reconocido que más allá de las sanciones, la UE debe replantearse sus relaciones con Venezuela en un contexto sustancialmente diferente desde la intervención de Estados Unidos. "Ahí, creo que podríamos tener referencias sobre qué queremos ver en el lado venezolano", ha explicado la jefa de la diplomacia europea. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jerónimo López, aventurero, alpinista y científico: «Es peligroso mirar al Pirineo solo desde una óptica desarrollista»
  2. Estas son las alternativas al tranvía que se plantean en Zaragoza: un tren con ruedas, un bus extralargo...
  3. La china Leapmotor recluta en Stellantis Figueruelas a los primeros trabajadores para su planta de baterías en Mallén
  4. Zaragoza ofrece vuelos desde 75 euros para una escapada en la Cincomarzada: todos los destinos y precios
  5. Tachi, jugador del Real Zaragoza, operado con éxito del menisco: 'Ya enfocado en la recuperación, nos vemos pronto
  6. Este es el restaurante de Zaragoza que ha conquistado a la actriz Melani Olivares: 'El próximo día iré y probaré todo lo que tengas
  7. Aragón se mantiene como la sexta comunidad con menor tasa de criminalidad
  8. Una cafetería de especialidad aterriza en Zaragoza con locales en dos céntricas avenidas

Indignación, rabia y una petición de "justicia" contra WiZink por los 121 despidos en Zaragoza: "Tengo 61 años, ¿qué futuro laboral me espera?"

Indignación, rabia y una petición de "justicia" contra WiZink por los 121 despidos en Zaragoza: "Tengo 61 años, ¿qué futuro laboral me espera?"

¿Por qué hay tantos coches en la explanada de la Estación del Norte de Zaragoza? Este es el motivo

¿Por qué hay tantos coches en la explanada de la Estación del Norte de Zaragoza? Este es el motivo

Protesta de los trabajadores despedidos del 'call center' de WiZink en Zaragoza, este lunes.

Reabre la carretera del Balneario de Panticosa tras dos semanas cortada por riesgo de aludes

Reabre la carretera del Balneario de Panticosa tras dos semanas cortada por riesgo de aludes

Condenadas dos mulas bancarias por estafar 33.000 euros a un vecino de Zaragoza

Condenadas dos mulas bancarias por estafar 33.000 euros a un vecino de Zaragoza

Rosalía (33 años): "Desayuno lo mismo cada día. Unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva virgen extra y sal"

Rosalía (33 años): "Desayuno lo mismo cada día. Unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva virgen extra y sal"

La Final Six, el salto definitivo a otra dimensión para el Casademont Zaragoza

La Final Six, el salto definitivo a otra dimensión para el Casademont Zaragoza
Tracking Pixel Contents