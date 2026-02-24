Macron destaca el "triple fracaso" de Rusia en el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania

Con motivo del cuarto aniversario del inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha querido pronunciarse, horas antes de presidir este martes una nueva reunión de la coalición de voluntarios, en un mensaje a través de su perfil de X en el que destacó el "triple fracaso" de Moscú. "Esta guerra supone un triple fracaso para Rusia: militar, económico y estratégico. Ha fortalecido a la OTAN, cuya expansión pretendía impedir, ha unido a los europeos a los que pretendía debilitar y ha puesto de manifiesto la fragilidad de un imperialismo obsoleto", subrayó.

El presidente de Francia aprovechó su mensaje para condenar la violaciones y los crímenes de guerra perpetrados por la armada rusa durante este conflicto, haciendo especial hincapié en los niños: "Han pasado cuatro años desde que Europa despertó con el sonido de las bombas rusas en Ucrania. Cuatro años de una guerra de agresión elegida por Rusia, en flagrante desprecio por el derecho internacional, la soberanía de un pueblo y la vida humana. (...) Cuatro años, 15.000 civiles ucranianos asesinados".

Kiev estima que más de 20.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia o a los territorios ocupados, donde hay al menos 210 centros de reeducación o militarización, datos apoyados también por un informe del Laboratorio de Investigación Humanitaria (HRL) de la Escuela de Salud Pública de Yale.

Reunión de la Coalición de Voluntarios

La guerra en Ucrania obligó a los países europeos a realizar una profunda autocrítica sobre las debilidades estructurales de la defensa del Viejo Continente. Tras meses de reuniones nació la Coalición de Voluntarios; una alianza liderada por Francia y el Reino Unidoe integrada por más de 30 países comprometidos a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania una vez se firme un alto el fuego.

Esta coalición se reunirá nuevamente este martes por videoconferencia para "reiterar su compromiso de apoyo a Ucrania y ayudar a lograr las condiciones necesarias para una paz sólida y duradera", informó el Palacio del Elíseo.

El presidente de España, Pedro Sánchez, participará en el encuentro virtual que tendrá lugar este mediodía, después de que haya estado presente en las distintas convocatorias de este foro.