Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Trump coquetea con la guerra, pero habla de paz

Atlas News

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

TEMAS

  1. La insoportable y vergonzosa destrucción del Real Zaragoza: Sin escudo
  2. Pilar Lamata se jubila tras más de 40 años en la Universidad de Zaragoza: 'Tiene que entrar gente joven. Hacen falta fuerzas y ganas
  3. Los abogados aragoneses ya han detectado 'fraudes y estafas' ante el próximo proceso de regularización de migrantes
  4. Juan Larios, sobre la primer parte ante el Andorra: 'Energía no puede faltar nunca y menos llevando el escudo del Real Zaragoza
  5. Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'Tengo la energía y la fuerza para poder seguir
  6. Mariano Aguilar, los mandamases en la sombra y la terrible situación a la que han llevado al Real Zaragoza
  7. Este es el mítico bar de Zaragoza que irá a la final del mejor torrezno del mundo
  8. Un barrio y una queja recurrente: los vecinos de Zaragoza vuelven a clamar por la limpieza de este curso de agua

Estas tres bodegas singulares ofrecen una experiencia enoturística completa en Ribeira Sacra, Toro y Somontano

Ni carné ni matrícula real: el historial de un conductor austríaco detenido por la Guardia Civil en Zaragoza

Nueva molécula neutra facilita la entrada de ADN en las células

Cazado un conductor a 122 km/h a las afueras de Zaragoza: "Eso es recaudar"

Moeve Fútbol Zone 1x14: ¿Qué le pasa a la rodilla de Mbappé?

La película y el nuevo juego de 'BioShock' quieren coordinar sus estrenos

La metralleta de Rubén Sellés y la última bala del Real Zaragoza con otro cambio de entrenador

