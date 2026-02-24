Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El hijo del derrocado sah insta a los militares iraníes a rebelarse contra los ayatolás

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlaví, ha hecho este lunes un llamamiento a la cúpula militar iraní a rebelarse contra el régimen de la República Islámica y los ayatolás para "compartir la victoria de la nación" ante la "intervención" estadounidense.

"Ahora que la probabilidad de una intervención es mayor que nunca, existe una ventana de oportunidad para que los comandantes militares y de las fuerzas de seguridad, en especial los comandantes del Ejército y otros oficiales cuyas manos no están manchadas con la sangre de la nación, se separen de este régimen criminal", ha planteado Pahlaví en un comunicado.