Francia emprenderá acciones legales por la posible "reconstitución" del grupo de ultraizquierda vinculado al asesinato del joven de extrema derecha

El asesinato de Quentin Deranque, un estudiante de 23 años y militante de la extrema derecha, a manos de un grupo de extrema izquierda, ha sacudido a la política y avivado la polarización de las calles de Francia.

La creciente violencia entre grupos juveniles radicales se ha convertido en una de las principales "preocupaciones" de Emmanuel Macron, especialmente a puertas de las elecciones municipales, así lo expresó el mismo jefe de Estado el pasado sábado. Ante esto, el Gobierno se reunió este martes en el Palacio del Elíseo para trabajar en un plan contra estos "grupos de acción violenta".

Fuentes policiales presentes en el encuentro afirmaron haber observado estructuras provenientes del grupo antifascista 'La Jeune Garde', disuelto en junio de 2025, en al menos cinco barrios de Lyon. Por ello, las autoridades anunciaron que emprenderán acciones legales ante las sospechas de dicha "reconstitución", además de iniciar un procedimiento de disolución contra otras cinco secciones locales del movimiento de ultraizquierda y otras asociaciones de extrema derecha, que también fueron disueltas el año pasado.

En Francia refundar un colectivo disuelto por el Gobierno constituye un delito grave, y participar en este tipo de asociaciones prohibidas --de manera abierta o encubierta-- se castiga con tres años de prisión y una multa de 45.000 euros.

'La Jeune Garde' vs. 'Audace Lyon'

Los grupos radicales llevan días ocupando las principales páginas de los medios de comunicación tras el suceso del pasado 12 de febrero. Por un lado, el grupúsculo de extrema izquierda 'La Jeune Garde' se encuentra bajo el ojo de las autoridades, acusado de estar implicado en la muerte a golpes de Deranque. Este colectivo fue fundado en 2018 por el actual diputado de La Francia Insumisa Raphaël Arnault. Aunque, según el partido, ya no tiene ningún tipo de vinculación, tres de sus asesores fueron detenidos por participar en la pelea, que acabó con la vida de Quentin, y se enfrentan a acusaciones de "homicidio voluntario" y "asociación ilícita". Un vínculo por el que el partido insumiso ha tenido que responder.

El pasado junio, el Ministerio del Interior ordenó su disolución por su vinculación en "varios actos violentos y enfrentamientos contra otros grupos radicales". Aun así, las autoridades creen que han seguido operando en la ilegalidad.

En el otro extremo está 'Audace Lyon', grupo de ultraderecha surgido tras la disolución de 'Lyon Populaire'. Una agrupación a la que pertenecía Quentin, según varios medios de comunicación franceses , y confirmado por el propio portavoz del colectivo a la agencia AFP, quien relató que Deranque había participado "en numerosos entrenamientos deportivos junto a ellos", incluso "la semana antes de morir".

'Lyon Populaire' también fue prohibida por el Gobierno por "incitar a actos violentos, glorificar la colaboración con la Alemania nazi y difundir ideas que fomentan un discurso discriminatorio y de odio hacia los inmigrantes, los judíos y los homosexuales". Sin embargo, al igual que su rival, también han seguido con sus actividades; la más reciente, la marcha organizada el pasado sábado en homenaje a Quentin, a la que no acudió la familia del joven. Tampoco el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que quiso desvincularse e incluso alentó a la gente del partido a no participar.

A la concentración acudieron figuras destacadas de la extrema derecha radical, como el conocido neonazi y fundador de ‘Zouaves Paris’, Marc de Cacqueray-Valmenier, o el ex politico de extrema derecha, Alexandre Gabriac, quien fue expulsado del partido de Le Pen tras filtrarse unas fotografias en las que aparecía haciendo el saludo nazi. En la cabecera de la marcha también se encontraba la fundadora de 'Nemesis', Alice Cordier, o la militante antiaborto, Aliette Espieux.

Durante el recorrido se difundieron decenas de videos en los que se escuchaban gritos homófobos y racistas, y se observaban gestos característicos de grupos neonazis, hechos que ahora están siendo investigados por la prefectura de Rhone.

El 'caso Quentin' salpica a la diplomacia

El asesinato de Quentin Deranque también ha derivado en un inesperado desencuentro diplomático entre Estados Unidos y Francia, después de que el embajador estadounidense en París, Charles Kushner, mostrase su "preocupación" sobre el caso y denunciase "el extremismo violento de la izquierda". "Está en aumento y es una amenaza para la seguridad pública", insistió en su perfil oficial de X.

El Ministerio de Exteriores consideró que estas declaraciones interferían en la política interna de Francia y convocó al embajador este lunes. Como en anteriores ocasiones, Kushner no apareció por el Quai d’Orsay, agravando aún más la situación.

"Tras la publicación por parte de la embajada de EEUU de comentarios sobre el drama ocurrido en Francia, y que solo concierne a nuestro debate público nacional, por lo que rechazamos que se instrumentalice, el embajador Charles Kushner fue convocado por el ministerio. No se ha presentado. Frente a esta aparente incomprensión de las funciones elementales de la misión de un embajador, el ministro ha pedido que no pueda seguir accediendo directamente a los miembros del Gobierno", señalaron fuentes diplomáticas.

No es la primera vez que el ministro Jean-Noël Barrot y el consuegro de Donald Trump tienen un desencuentro, pero ante las repetidas faltas de Kushner, el Ministerio de Exteriores ha decidido limitar su relación con el Gobierno de Francia.