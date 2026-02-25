Escándalo global
El profesor Stephen Hawking aparece en una foto entre dos mujeres en bikini en los archivos del caso Epstein
El físico de Cambridge, invitado a una conferencia por el financiero en las Islas Vírgenes de EEUU en el 2006, aparece entre dos mujeres en bikini
Redacción
Más nombres de relevancia en los comprometedores documentos desclasificados del caso Epstein. El profesor Stephen Hawking aparece sonriendo entre dos mujeres en bikini en una fotoque se encuentra entre el material hecho público por el departamento de Justicia de EEUU, según publica el periódico británico 'Daily Mail'.
El físico teórico de Cambridge y las dos mujeres se muestran sonrientes mientras sostienen cócteles y disfrutan del sol. El rotativo no precisa ni dónde ni cuándo se tomó la imagen, aunque se baraja la posibilidad de que haya sido hecha en la isla Little Saint James de Epstein, en las Islas Vírgenes de EEUU.
Hawking estuvo entre 21 científicos de renombre internacional que asistieron a una conferencia organizada por Epstein en su isla y en la cercana St. Thomas en 2006. También fue acusado previamente de haber “participado en una orgía con menores” en la isla, según la víctima fallecida de Epstein, Virginia Giuffre, de acuerdo con correos electrónicos enviados por el financiero, detalla el rotativo británico.
250 veces mencionado
Epstein negó la acusación y, según documentos judiciales hechos públicos hace dos años, instruyó a su asociada Ghislaine Maxwell para ofrecer dinero a los amigos de Giuffre para si podían ayudar a refutar las afirmaciones contra Hawking.
Hawking, quien murió en marzo de 2018 a los 76 años tras vivir más de 50 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), fue recibido por Epstein en marzo de 2006, cinco meses antes de que el financiero fuera acusado por primera vez de solicitar prostitución.
Su nombre aparece al menos 250 veces en los Archivos de Epstein, según una búsqueda en el conjunto de documentos liberados por el Departamento de Justicia (DoJ). No hay indicio de que la aparición de Hawking en los documentos implique alguna conducta indebida.
