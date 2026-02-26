Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció este jueves la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 24 de marzo.

Frederiksen, que ya había encabezado un Ejecutivo en minoría entre 2019 y 2022, gobierna desde hace cuatro años en una coalición con el Partido Liberal y el centrista Partido Moderado.

Los comicios parlamentarios debían celebrarse como muy tarde el 31 de octubre, aunque los rumores sobre un adelanto electoral habían aumentado en las últimas semanas.

Frederiksen hizo el anuncio desde la tribuna del Parlamento (Folketing) y no descartó ninguna posible fórmula de gobierno si su partido conserva la condición de más votado, incluido formar una coalición con el resto de fuerzas de izquierda, "si tiene capacidad de maniobra y puede colaborar de forma amplia". "No excluyo nada de antemano, porque en el tiempo en el que vivimos no voy a plantear exigencias extremas", afirmó.

La líder socialdemócrata resaltó no obstante que su intención es continuar con la línea actual, en la que se ha disparado la inversión en defensa a raíz de la guerra en Ucrania.

"Si tenemos de nuevo la posibilidad de formar gobierno, hay cosas que permanecerán fijas. Dinamarca seguirá rearmándose y ayudará a proteger a Europa contra la máquina de guerra rusa desde el oeste y contra las amenazas del oeste. La política de seguridad es y será el fundamento de la política danesa por muchos años. Lo mismo con la dura política de inmigración", dijo.

Dinamarca ha atravesado en los últimos meses una crisis en su relación con Estados Unidos, por el reiterado interés del presidente estadounidense, Donald Trump, en hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia apelando a motivos de seguridad.

El anuncio a finales de enero de un preacuerdo con la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico y el inicio de las reuniones del grupo de trabajo de alto nivel consensuado entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia han rebajado no obstante la tensión.

Frederiksen anunció también este miércoles que el Partido Socialdemócrata propondrá introducir un impuesto al patrimonio si gobierna."Cuando el uno por ciento más rico de la población posee cerca de un cuarto del total de la riqueza neta de los daneses, es demasiado desigual. Por eso proponemos un impuesto al patrimonio, Dinamarca no se ha convertido en una sociedad rica y fuerte basándose en la desigualdad", declaró.

Noticias relacionadas

El impuesto permitiría recaudar unos 6.000 millones de coronas danesas (unos 800 millones de euros), que serían destinados a las escuelas públicas de primaria.