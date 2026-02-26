Melania Trump presidirá el lunes una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos tiene en marzo la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que coincide con un momento de máxima tensión ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump decida lanzar un ataque sobre Irán si no queda satisfecho con las negociaciones con Teherán sobre el programa nuclear iraní. El mandatario, no obstante, se ha optado por elegir el lunes, primer día de esa presidencia rotatoria al frente del principal órgano de la ONU encomendado con garantizar la paz y la seguridad mundiales, para dar un paso inédito: encargar la presidencia de una sesión del consejo a la primera dama del país, un cargo no electo.

Según anunció la oficina de Melania Trump en un comunicado oficial remitido a los medios el miércoles por la tarde, la esposa de Trump va a presidir el lunes una sesión que “llama a la paz a través de la educación”.

Concretamente, según la nota de prensa, la reunión del Consejo de Seguridad, que tendrá lugar el lunes a las 15.00 horas en Nueva York (las 21.00 en la España peninsular) tiene el título: “Niños, tecnología y educación en conflicto”.

Hito

La comunicación dice también que es la "primera vez que una primera dama en activo de EEUU" preside una sesión del Consejo de Seguridad, donde EEUU es uno de los cinco miembros permanentes.

Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General, António Guterres, ha confirmado en un correo electrónico en respuesta a una consulta de EL PERIÓDICO que "se trata de la primera vez que una primera dama, o un primer caballero, preside el Consejo de Seguridad".

Luego, en su rueda de prensa diaria, Dujarric ha informado de que en el pasado si ha habido primeras damas que han participado en reuniones del Consejo de Seguridad, pero ha aclarado que eran de "países no miembros" y no han presidido sesiones.

Dujarric también ha dicho que en principio será Rosemary DiCarlo, la secretaria general adjunta de la ONU, quien participe en la sesión del lunes y ha informado de que de momento no hay confirmado un encuentro de Melania Trump con Guterres.

Por su parte Mike Waltz, el embajador de EEUU ante la ONU, ha dicho en unas declaraciones a Fox News Digital que la presidencia de Melania Trump del Consejo es adecuada para una primera dama que ha definido como “una defensora apasionada e incansable de la infancia”. “Su mensaje de ayudar a los desvalidos a través de la educación y la tecnología cuadra exactamente con nuestra misión en la ONU de lograr paz significativa y duradera”, ha añadido.

Deudas

EEUU adeuda más de 4.000 millones de dólares a la ONU y hace dos semanas pagó al organismo unos 160 millones de esa cantidad. El anuncio del desembolso coincidió con la celebración en Washington de la primera reunión de la “Junta de Paz” para Gaza que ha establecido Trump, un organismo que los expertos han avisado que puede minar a la ONU y al que en esa primera reunión Trump prometió aportar 10.000 millones de dólares, aunque sin dar detalles sobre de qué parte de su presupuesto saldrán unos fondos que el Congreso no ha autorizado.

En esa reunión Trump también repitió el mensaje que ha hecho frecuente últimamente en el que señala al “potencial” de las Naciones Unidas, un organismo al que históricamente ha criticado duramente. Washington se ha retirado de muchas agencias de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos o la Organización Mundial de la Salud.

EEUU es el principal contribuyente al presupuesto de la ONU pero bajo la presidencia del republicano no se han cumplido algunos de los pagos que correspondían tanto a presupuestos regulares como a los de misiones de paz. También se han recortado aportaciones voluntarias a algunas agencias.

Según la ONU EEUU debía a principios de febrero casi de 2.200 millones de dólares al presupuesto general, lo que representa más del 95% de toda la deuda global con el organismo. Washington adeuda además 2.400 millones de dólares a misiones de paz y más de 43 millones a tribunales de la ONU.

Noticias relacionadas

En la cuenta en redes sociales de la misión de EEUU ante la ONU donde se ha hecho el anuncio de la presidencia de Melania de la sesión del Consejo de Seguridad el lunes se ha asegurado que "la Administración Trump sigue haciendo más por la paz mundial que ninguna otra en la historia estadounidense".