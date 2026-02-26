La primera ministra de Dinamarca convoca elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha convocado elecciones parlamentarias anticipadas para el 24 de marzo en medio de las presiones de Estados Unidos sobre Groenlandia, territorio semiautónomo danés en el punto de mira del presidente Donald Trump. "Ahora depende de ustedes, los votantes, decidir qué dirección tomará Dinamarca en los próximos cuatro años, y lo espero con ilusión", ha anunciado este jueves ante el Folketing, el Parlamento danés, según ha recogido el diario 'Politiken'.

La decisión se ha hecho oficial más tarde a través de un decreto publicado por la oficina de la primera ministra danesa en el que detalla que la convocatoria de elecciones se produce con el objetivo de "dar a los votantes la posibilidad de pronunciarse sobre cuestiones políticas importantes".

La Constitución danesa establece que deben celebrarse elecciones parlamentarias al menos cada cuatro años. Los comicios estaban programados para el próximo mes de octubre, si bien la primera ministra ha tomado la decisión de capitalizar su popularidad a raíz de su papel para soportar las presiones de Trump sobre Groenlandia.

Esto se produce después de que el Partido Socialdemócrata de Dinamarca, liderado por Frederiksen, sufriera una aplastante derrota electoral en las elecciones municipales de noviembre de 2025 al perder la alcaldía de Copenhague, que controlaba desde hace 100 años.

Frederiksen, cuya popularidad ha caído debido, entre otras cuestiones, a la crisis con la vivienda, gobierna desde hace cuatro años gracias a una coalición formada por el Partido Liberal, encabezado por Troels Lund Poulsen, y por el centrista Los Moderados, liderado por el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen.

Poulsen ha presentado este mismo jueves su candidatura a las elecciones parlamentarias. "Estoy listo para asumir la responsabilidad de liderar nuestro país", ha expresado en un largo comunicado en redes sociales en el que apunta a que la prioridad es garantizar "la seguridad" de los daneses.