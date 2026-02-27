Bill Clinton sobre el 'caso Epstein': "No vi nada y no hice nada malo"

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton ha asegurado este viernes que “no tenía ni idea de los crímenes” que cometió Jeffrey Epstein. “No vi nada y no hice nada malo”, ha defendido el demócrata en su testimonio ante los congresistas del comité que investiga la trama de pederastia y abusos y los lazos del financiero, que le han interrogado a puerta cerrada y bajo juramento en Chappaqua (Nueva York) un día después de tomar declaración allí a la expimera dama y candidata presidencial Hillary Clinton.

“Sé lo que vi y, más importante, lo que no vi. Sé lo que hice y, más importante, lo que no hice”, ha dicho el antiguo mandatario en una declaración inicial que, como hizo su mujer un día antes, ha compartido en redes sociales.

Posición comprometida

Clinton, primer expresidente interrogado por el Congreso desde Gerald Ford en 1983, está en una posición mucho más comprometida que su esposa, cuya comparecencia e interrogatorio la víspera ha criticado como innecesario. Él mantuvo una relación conocida y probada con el financiero, que ha quedado claramente expuesta en el material desclasificado y publicado en enero que ha devuelto toda la atención a este caso e intensificado el escrutinio sobre el círculo de Epstein y su socia y cómplice, Ghislaine Maxwell.

En ese material publicado para consulta de cualquiera hay documentos con decenas de miles de menciones a Clinton. Hay también información que ratifica el papel que jugó Maxwell para ayudarle a establecer su Iniciativa Global y hay fotos que lo muestran, por ejemplo, con una mujer y con Epstein en un jacuzzi o con una joven en su regazo en el avión de Epstein, el infame 'Lolita Express', en el que viajó al menos 27 veces, según él nunca a la isla de Little St. James.

Aunque nada de eso prueba ninguna conducta ilícita o inapropiada tampoco se proyecta una imagen ideal. Menos para un político que ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por tres mujeres y cuyo nombre estará asociado siempre a su relación con Mónica Lewinsky cuando él era presidente y ella becaria en la Casa Blanca.

"Interacciones limitadas"

Clinton ha dicho que solo conoció "brevemente" a Epstein y que tuvo con él "interacciones limitadas" que acabaron "años antes de que sus crímenes salieran a la luz". Previamente ha fijado el fin de esa relación en 2005, tres años antes de la primera imputación del financiero en Florida y 14 antes de 2019, cuando se presentaron en su contra cargos federales y apareció muerto en su celda mientras esperaba juicio.

En la declaración de este viernes el expresidente además ha asegurado que, de haber sabido de los crímenes, "los habría denunciado". "Incluso con perspectiva, no vi nunca nada que me hiciera sospechar", ha insistido en su testimonio. "Estamos aquí porque pudo esconderlo todo de todo el mundo muy bien durante mucho tiempo".

Partidismo y Trump

Como hizo el jueves Hillary Clinton, el expresidente no ha desaprovechado la oportunidad para señalar críticamente a los republicanos, que controlan el Congreso y el comité de Supervisión y Reforma del Gobierno y que se negaron a aceptar una declaración jurada o, luego, la petición de que el testimonio fuera público. "La búsqueda de la verdad y la justicia es más importante que el ansia partidista de anotarse puntos y crear espectáculo", ha dicho.

También ha lanzado un dardo indirecto al actual presidente, Donald Trump, cuyo testimonio ante el mismo comité para explicar sus lazos con Epstein reclaman muchos demócratas. Específicamente ha dicho que "ninguna persona está por encima de la ley, ni siquiera presidentes".

Tanto el antiguo mandatario demócrata como el actual republicano, no obstante, parecen tener algo de simpatía por el otro en lo que se refiere al escrutinio de sus respectivas relaciones con Epstein.

Según ha declarado en una comparecencia a mitad de sesión ante la prensa James Comer, el republicano que preside el comité, en un momento del interrogatorio en que se le ha preguntado a Clinton si creía que debe convocarse a Trump a testificar no ha querido opinar directamente sobre ello pero ha añadido: "El presidente Trump nunca ha dicho nada que me haga pensar que estuvo involucrado".

Por su parte Trump, en unas declaraciones a la prensa antes de iniciar un viaje a Texas, ha dicho sobre el demócrata: "Me gusta Bill Clinton y no me gusta verlo siendo interrogado".