El Consejo de Estado de Francia dictamina que el partido de Mélenchon es "extrema izquierda"

Desde de su fundación en 2016, La Francia Insumisa había sido catalogado por el Ministerio del Interior como una agrupación de izquierdas. Sin embargo, una carta emitida hace tan solo unas semanas por el titular actual de este departamento, Laurent Núñez, en la que calificaba al partido de "extrema izquierda" en el contexto de las elecciones municipales del próximo mes de marzo, detonó una nueva guerra entre el partido y el Gobierno.

El fundador de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, rápidamente denunció la situación tildándola de propia de una "república bananera" y prometió represalias: "Laurent Núñez está innovando y alterando el orden electoral". "¿Desde cuándo el ministro del Interior decide este tipo de cambios? ¿Para satisfacer qué demanda y a quién?", escribió el líder en su cuenta de X. Para el ministro del Interior, esta etiqueta estaba justificada ante "la negativa del partido a participar en el debate parlamentario", los constantes "llamamientos sistemáticos a la censura y su rechazo a reunirse con el Gobierno para sesiones de trabajo". Como parte de la investigación, además, el ministerio informó de un endurecimiento de la postura del partido desde las elecciones legislativas de 2024, marcada, según ellos, por "un creciente cuestionamiento de los principios del Estado de derecho".

El partido presentó un recurso al máximo tribunal administrativo contra esta clasificación, y tras varios días examinando el caso, el Consejo de Estado ha confirmado este viernes su decisión de desplazar a la formación insumisa al extremo del arco parlamentario, apartándola del resto de partidos de izquierda: el Partido Socialista, Los Verdes y el Partido Comunista.

"El Consejo de Estado considera, a la vista de la situación política actual para las elecciones municipales de 2026 y de las alianzas observadas para estas elecciones, que ni la clasificación de LFI en el bloque de clivaje de extrema izquierda, ni la de la UDR en el bloque de clivaje de extrema derecha, están contaminadas por un error manifiesto de apreciación", se lee en un comunicado publicado este viernes por el órgano.

El coordinador de los insumisos, Manuel Bompart, no tardó en reaccionar a esta decisión catalogándola de "débil" y "contradictoria": "Su argumento está plagado de una contradicción que nadie puede ignorar: si La France Insoumise no puede ser catalogada como "de izquierda" porque no presenta listas conjuntas con otros partidos de la categoría "de izquierda", ¿por qué etiquetarla como "de extrema izquierda" cuando tampoco presenta listas conjuntas con otros partidos de la categoría "de extrema izquierda"?", criticó en su red social de X.

Esta recalificación llega a tan solo tres días de que se inicie la campaña de las elecciones municipales de 2026 que tendrán lugar del 15 al 22 de marzo. Aunque no supone obstáculo legal para la actividad del partido, sí puede convertirse en un factor determinante en el terreno de la opinión pública, especialmente a un año de las elecciones presidenciales.