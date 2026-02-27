En Directo
Minuto a minuto
Conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel, Irán, Pakistán y Afganistán
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
El Supremo israelí aplaza la orden de expulsión de ONG de Gaza y Cisjordania, confirma MSF
El Tribunal Supremo israelí ha aplazado la orden de expulsión que obligaba a 35 ONG humanitarias que operan en Gaza y Cisjordania a abandonar esos territorios el próximo 1 de marzo, según confirmó este viernes Médicos Sin Fronteras en España (MSF).
El responsable de medios de MSF, Iván Muñoz García, informó a EFE que el aplazamiento "está confirmado", aunque no tienen "una valoración segura" de lo que va a suceder, por lo que se encuentran a la espera de ver cómo evoluciona la situación.
El Supremo de Israel va a estudiar las peticiones de cese de las restricciones a la ayuda impuestas por las autoridades israelíes que presentaron las ONG, informó Muñoz, afirmando que en unas horas tendrían más información al respecto.
Kabul ofrece diálogo tras atacar a Pakistán y advierte de nuevas represalias
El Gobierno de los talibanes aseguró este viernes que, pese a estar listos para responder a cualquier agresión, su objetivo final sigue siendo una resolución negociada de la crisis con Pakistán. "Siempre hemos insistido en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva mediante conversaciones", declaró en una rueda de prensa el portavoz del régimen talibán, Zabihullah Mujahid.
La Embajada de China en Irán urge a sus ciudadanos a salir del país lo antes posible
La Embajada de China en Irán ha urgido a sus ciudadanos a reforzar sus medidas de seguridad y salir del país lo antes posible, en medio de las amenazas militares de Washington, que ha realizado el mayor despliegue en la zona desde la invasión de Irak.
El relator ONU para Afganistán pide calma en un conflicto que puede agravar tensión regional
El relator de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, pidió este viernes "calma y contención" entre las autoridades afganas y paquistaníes ante la escalada bélica entre ambas partes, y advirtió que una guerra entre Kabul e Islamabad podría tener graves consecuencias en la región. "Toda la región está extremadamente tensa, no es ningún secreto la inestabilidad que existe también en la frontera de Afganistán con Irán, y por ello es importante que se muestre contención en toda la zona", subrayó en rueda de prensa.
Los talibanes aseguran haber abatido a 75 soldados paquistaníes en su ofensiva
El Gobierno de los talibanes aseguró este viernes que al menos 75 soldados paquistaníes han muerto y otros 84 han resultado heridos en el marco de las operaciones lanzadas por sus fuerzas desde la pasada noche, una cifra no contrastada por fuentes independientes ni reconocido por el mando militar de Islamabad. "Los ataques de represalia contra centros del régimen militar paquistaní cerca de la Línea Durand resultaron en la muerte de 75 soldados paquistaníes y heridas a otros 84", declaró el portavoz del 201 Cuerpo Khalid bin Walid, Mawlawi Wahidullah Mohammadi, en una entrevista con la Radio y Televisión Nacional de Afganistán.
El Ejército israelí mata a nueve personas en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas
El Ejército israelí mató a al menos nueve personas en distintos puntos de la Franja de Gaza en ataques repartidos entre este jueves y la madrugada de este viernes, según informaron hoy fuentes médicas del enclave palestino. Según fuentes médicas de los hospitales gazatíes de Al Shifa, Naser y Al Aqsa, cinco personas han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la madrugada de este viernes, cuatro de ellas policías.
Andrea López-Tomàs
EEUU autoriza al personal no esencial de la embajada de Israel a salir del país por "seguridad"
La Embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a "riesgos de seguridad", informó la propia representación diplomática a través de sus canales oficiales. "Se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles", recoge el mensaje de la Embajada.
Según recoge la nota, "debido a recientes incidentes de seguridad y sin previo aviso", la embajada podría, además, "restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania". Además convida a su personal y familiares a que consideren abandonar Israel "mientras haya vuelos disponibles".
Lee la noticia completa.
Irán dice que EEUU debe retirar sus "demandas excesivas" para lograr un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear
El Gobierno de Irán ha afirmado este viernes que para lograr un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní es necesario que Washington retire sus "demandas excesivas", después de una nueva ronda de contactos indirectos mediados por Omán en la ciudad suiza de Ginebra. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha mantenido a primera hora del día una conversación con su homólogo de Egipto, Badr Abdelati, para abordar los citados contactos, un diálogo en el que ha insistido en "el compromiso de Irán con recurrir a la diplomacia para resolver los problemas".
El portaaviones Gerald R. Ford llega a la costa de Israel, sumándose al despliegue militar de EEUU en Oriente Próximo
El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegará este viernes junto a su grupo de escolta a la costa norte de Israel como parte del despliegue militar estadounidense en Oriente Próximo de cara a un posible ataque a Irán, según recogen medios israelíes. Según el diario The Times of Israel, el portaaviones partió ayer de la isla griega de Creta tras una escala de abastecimiento en una base naval estadounidense. Ahora se dirige a la zona de Haifa, ciudad norteña con el mayor puerto y una de las bases navales más importantes del país.
Los talibanes lanzan nuevos bombardeos a objetivos militares en Pakistán
El Gobierno de los talibanes informó este viernes del lanzamiento de nuevos ataques aéreos contra centros de mando y bases militares estratégicas en el interior de Pakistán y alcanzó, según su versión, instalaciones en Abbottabad, Nowshera, Jamrud y las proximidades de la ciudad de Faisalabad, en la región de la capital paquistaní. Según el comunicado oficial, la incursión aérea se llevó a cabo con éxito a las 11:00, hora local (06:30 GMT) como respuesta directa a los bombardeos nocturnos de Islamabad sobre Kabul, Kandahar y Paktia, según un comunicado del MInisterio de Defensa afgano.
