Conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel, Irán, Pakistán y Afganistán

El Supremo israelí aplaza la orden de expulsión de ONG de Gaza y Cisjordania, confirma MSF

El Tribunal Supremo israelí ha aplazado la orden de expulsión que obligaba a 35 ONG humanitarias que operan en Gaza y Cisjordania a abandonar esos territorios el próximo 1 de marzo, según confirmó este viernes Médicos Sin Fronteras en España (MSF).

El responsable de medios de MSF, Iván Muñoz García, informó a EFE que el aplazamiento "está confirmado", aunque no tienen "una valoración segura" de lo que va a suceder, por lo que se encuentran a la espera de ver cómo evoluciona la situación.

El Supremo de Israel va a estudiar las peticiones de cese de las restricciones a la ayuda impuestas por las autoridades israelíes que presentaron las ONG, informó Muñoz, afirmando que en unas horas tendrían más información al respecto.