Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Envían a prisión al jefe del servicio de Seguridad en Yitomir en el marco de la purga anunciada por Zelenski

El Tribunal Supremo Anticorrupción de Ucrania ha decretado este viernes prisión preventiva durante los siguientes 60 días bajo una fianza de casi siete millones de grivnas (cerca de 140.000 euros) para Volodimir Kompanichenko, jefe de la delegación del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Yitomir.

Kompanichenko fue detenido el miércoles junto al comandante de la Fuerza Aérea, Andri Ukrainets, el mismo día en el que el presidente Volodimir Zelenski anunció una "depuración" de los servicios de Seguridad del país de aquellos funcionarios "cuyos intereses no son los de Ucrania".