El estrecho de Ormuz, en jaque tras los ataques a Irán

Semanas de negociaciones, amenazas y escalada de tensiones han culminado este sábado en un gran ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán. La repercusión entre la cúpula de la República Islámica es todavía una incógnita, como también lo es el alcance de las represalias iraníes contra el Estado hebreo y las bases estadounidenses en la región. En cualquier caso, Irán guarda una baza con la que ha amenazado en repetidas ocasiones: el cierre del Estrecho de Ormuz, una arteria clave del comercio mundial de petróleo.

Los temores sobre el bloqueo indefinido de este importante paso marítimo van en aumento como posible represalia del régimen. Pese a que Teherán no ha hecho ningún anuncio oficial, el Organismo Británico de Comercio Marítimo (UKMTO), que monitorea la actividad comercial en los océanos, ha informado de que se han enviado señales de radiofrecuencia VHF asegurando que ese estrecho estaba cerrado.

Estas comunicaciones, atribuidas a la Armada iraní, no han sido verificadas. “Esos informes no han podido ser confirmados independientemente”, dijo el UKMTO, que añadió que los mensajes que se envían por canales VHF “no son legalmente vinculantes y no constituyen ninguna restricción de navegación según la ley internacional”.

Tasnim, el medio de comunicación afiliado a la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) ha apuntado que el paso estaría temporalmente “cerrado de forma efectiva”. “La IRGC ha advertido a varias embarcaciones que, debido a las condiciones inseguras alrededor del estrecho provocadas por la agresión militar de Estados Unidos e Israel y las respuestas de Irán, el paso por el estrecho no es seguro en este momento”, señala el medio.

EEUU recomienda evitarlo

El Departamento de Transportes de Estados Unidos emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo debido al ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El 28 de febrero comenzó una importante actividad militar en las zonas geográficas mencionadas anteriormente. Se recomienda a los buques mantenerse alejados de esta zona en la medida de lo posible", apuntó la Administración Marítima en una alerta que estará vigente hasta el 7 de marzo.

La nota recordó que cualquier buque comercial con bandera, propiedad o tripulación estadounidense "debe mantener una distancia de 30 millas náuticas con respecto a los buques militares estadounidenses para reducir el riesgo de ser confundidos con una amenaza".

Un punto clave

El Estrecho de Ormuz separa las costas de Irán y Omán, y por sus aguas se transporta alrededor del 20 % de la producción mundial de crudo y de gas natural licuado. Por este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37 % son petroleros, un 17 % buques portacontenedores y un 13 % graneleros, según datos del informe Revisión del Transporte Marítimo 2025 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Esta arteria del comercio marítimo es especialmente importante para los mercados de Asia, hacia los que se dirige desde Catar y Emiratos Árabes Unidos gran parte de los recursos energéticos.

El estrecho es, además, una baza que las autoridades persas han utilizado durante años para amenazar tanto a Israel como a Estados Unidos, sobre todo a este último, en respuesta a las sanciones impuestas por Washington por su programa nuclear.