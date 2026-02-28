Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel declara el Estado de emergencia, ordena el cierre de colegios y prohíbe reuniones

Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

