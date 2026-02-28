Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel declara el Estado de emergencia, ordena el cierre de colegios y prohíbe reuniones

Irán comienza el cierre del estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucinaria de Irán ha anunciado el comienzo de una operación para cortar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo.

Fuentes de la Marina iraní han asegurado a la cadena panárabe Al Yazira que el tráfico marítimo está en proceso de suspensión a raíz de un aviso previo lanzado en redes sociales por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO): la detección de una señal de radio en frecuencia VHF, presuntamente emitida por la Guardia Revolucionaria, que avisa a todo el tráfico marítimo del cierre del estrecho.