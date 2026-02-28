Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel declara el Estado de emergencia, ordena el cierre de colegios y prohíbe reuniones

En Directo
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Irán comienza el cierre del estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucinaria de Irán ha anunciado el comienzo de una operación para cortar el tránsito por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo.
Fuentes de la Marina iraní han asegurado a la cadena panárabe Al Yazira que el tráfico marítimo está en proceso de suspensión a raíz de un aviso previo lanzado en redes sociales por el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO): la detección de una señal de radio en frecuencia VHF, presuntamente emitida por la Guardia Revolucionaria, que avisa a todo el tráfico marítimo del cierre del estrecho.
Hizbulá llama a países de O. Medio a resistir ante ataques
El grupo chií libanés Hizbulá condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y llamó a los países de Oriente Medio a resistir.
En un comunicado, el grupo chií condenó lo que calificó de "intentos para crear entidades agotadas fáciles de controlar y dominar", al tiempo que alabó "la resistencia de Irán" tras décadas de sanciones, amenazas y ataques y "la unidad y la determinación del pueblo iraní".
Hizbulá expresó su "plena solidaridad" con los dirigentes y la población iraní y pidió a los países y las poblaciones de Oriente Medio "que reconozcan los peligros que entraña la agresión y resistan ante ellos".
Iraníes en España: "Cuando tu país está siendo bombardeado, sientes que una parte de ti tiembla, incluso estando lejos"
Mientras el conflicto se encuentra abierto y con la incertidumbre de lo que pueda pasar con la escalada de violencia, iranís que viven en Valencia afrontan estas horas con gran preocupación sobre el estado en el que se encuentran sus familiares que residen en el país. "Me he despertado con esta noticia y de inmediato he intentado contactar con mis padres. A las 8 de la mañana he hablado con ellos por última vez, ya que el gobierno ha cortado internet", expresa María, que no prefiere dar su nombre real, una iraní de 40 años que vive en València desde hace diez años. (Seguir leyendo)
El Consejo de Seguridad se reunirá de emergencia esta noche
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá esta noche en sesión de emergencia ante la operación lanzada por Estados Unidos e Israel contra los centros del poder político y militar de Irán, y el consiguiente contraataque regional efectuado por la república islámica contra suelo israelí y las posiciones militares norteamericanas en la zona.
La reunión, convocada a petición del presidente francés, Emmanuel Macron, tendrá lugar en torno a las 16.00, hora local de Nueva York (las 22.00 en España peninsular y Baleares).
El ataque conjunto contra Irán persigue, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la aniquilación de todas las estructuras de poder que llevaban en vigor casi medio siglo desde el triunfo de la Revolución Islámica.
Trump crea un grupo especial para asistir a estadounidenses en Oriente Medio
La Administración de Donald Trump anunció este sábado la creación de un grupo de trabajo para asistir a ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio que pudieran verse afectados por el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como por los bombardeos lanzados por Teherán en represalia.
"El Departamento de Estado ha creado un grupo de trabajo para ayudar a los ciudadanos estadounidenses y apoyar los esfuerzos diplomáticos", explicaron a la prensa fuentes del Gobierno.
Israel lanza otra oleada de bombardeos contra lanzamisiles en Irán
El Ejército de Israel ha lanzado otra serie de bombardeos contra lanzamisiles en Irán, según un comunicado difundido en la tarde de este sábado por las fuerzas armadas, que no especificaron las ubicaciones atacadas.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército) han comenzado un sobrevuelo y están atacando en estos momentos lanzamisiles en Irán para frustrar la amenaza que suponen para el Estado de Israel", recoge el comunicado castrense.
Exteriores: “La embajada en Teherán tiene preparado un posible plan de evacuación"
Kuwait informa de varios trabajadores heridos en un ataque iraní contra su aeropuerto
Varios empleados del Aeropuerto Internacional de Kuwait sufrieron heridas leves en un ataque iraní contra estas instalaciones, informó este sábado la agencia estatal KUNA.
Según la agencia, que cita a la Autoridad de Aviación Civil, el ataque fue realizado con un dron y también causó "daños materiales limitados" en la Terminal 1 del aeródromo.
Israel mató a "varias figuras esenciales" del régimen iraní, según un oficial israelí
Israel mató a "varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno" de Irán tras atacar "simultáneamente" tres lugares donde se celebraban reuniones de responsables del régimen, aseguró este sábado un oficial militar israelí.
"El ataque se basó en un plan operativo desarrollado durante varios meses, centrado en un esfuerzo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia para identificar una oportunidad operativa en el momento en que se reunieran altos funcionarios del régimen", afirmó la misma fuente.
Israel dice que recibió 6.500 toneladas de municiones y equipo militar en últimas semanas
Israel afirmó este sábado que ha recibido 6.500 toneladas de municiones y equipamiento militar en las "últimas semanas", parte de las cuales viajaban en un buque de carga que llegó este fin de semana al puerto de Haifa con la ayuda de EE.UU.
El Ministerio de Defensa de Israel informó en un comunicado, acompañado de imágenes, de que el buque transportaba "toneladas de equipo militar, incluyendo material militar, docenas de (vehículos) Humvees, camiones y otros".
