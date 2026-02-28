Irán confirma la muerte de Jameneí y Trump anuncia más ataques: "Los bombardeos continuarán toda la semana"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado este sábado en un mensaje en Truth Social que el ayatolá Ali Jameneí, el líder supremo de Irán, "está muerto". El mandatario estadounidense ha definido a Jameneí como "una de las personas más malvadas de la Historia. Ya esta madrugada, Irán ha confirmado la muerte del ayatolá en el ataque conjunto de EEUU e Israel.

En su mensaje, colgado horas después de que Israel ya apuntara a que Jameneí había muerto en los ataques, el republicano ha anunciado también que "los bombardeos intensos y precisos continuarán, sin interrupción, durante toda la semana o durante el tiempo que sea necesario para lograr nuestro objetivo". A continuación, en mayúsculas y entre exclamaciones, ha asegurado que esa meta es "la paz en Oriente Próximo y, de hecho, en el mundo entero".

Trump ha colgado su mensaje en Truth 13 minutos después de que la Casa Blanca informara a los periodistas que siguen al presidente y que están con él desde el viernes en Mar-a-Lago (Florida) de que ya no debían esperar ninguna convocatoria de prensa en lo que quedaba del día.

Horas más tarde, después de que Teherán confimara la muerte de Jameneí y anunciara una ofensiva histórica como represalia, Trump ha amenazado con golpear Irán con "una fuerza nunca vista" si el régimen cumple su promesa.

Entrevistas con varios medios

A lo largo del día el presidente estadounidense ha tenido varias entrevistas con medios, pero telefónicas. Ha hablado de madrugada con 'The Washington Post' y luego con otros medios, incluyendo el portal Axios y las cadenas ABC y NBC. En declaraciones a este último canal, el presidente de EEUU ya había dado por muerto al líder iraní, haciendo referencia a informaciones de Israel. "Creemos que esa información es correcta", había dicho.

En esa entrevista con NBC Trump ha defendido el ataque diciendo que no es solo "justicia para Irán", sino para todas aquellas personas del mundo que "han sido asesinadas por su banda de 'matones'".

También desde Israel habían defendido estas informaciones. Binyamín Netanyahu había dicho esta tarde que había "señales" que apuntaban a que Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque, en el que se destruyó el complejo donde vivía el líder Supremo "en el corazón de Teherán".

Dos televisiones israelíes también habían informado antes de la confirmación de Trump que tanto el presidente estadounidense como el primer ministro israelí ya habían visto una "foto del cuerpo" sin vida de Jameneí.

Sara Fernández

Continúan los bombardeos

Igual que Trump ha hablado de ataques que continuarán, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado en la noche de este sábado el lanzamiento de la tercera y cuarta oleadas de proyectiles contra el territorio de Israel e instalaciones militares estadounidenses en la región en represalia por los bombardeos estadounidense e israelí lanzados este sábado.

"Los malvados enemigos de la nación iraní deben saber que las próximas oleadas serán más precisas y varias veces más numerosas que las de la Operación Promesa Verdadera 3 aprovechando la experiencia previa", ha añadido.

40 años en el poder

Alí Jameneí llevaba casi cuatro décadas en el cargo. Entró en el poder en 1989 y se ha consolidado en uno de los hombres más poderosos del mundo. A pesar de ser ahora la máxima figura de la facción ultraconservadora y radical dentro de los estamentos de poder en Teherán, en sus principios era considerado inofensivo.

Hijo de una familia de ocho hermanos, a los 11 años empezó sus estudios de teología para convertirse en clérigo. Fue durante su época de estudiante cuando entró en el movimiento político islamista contrario al shah de Persia, Mohammed Reza Pahleví, lo que llevó a Jameneí a pasar por la cárcel hasta en seis ocasiones. En 1981, el clérigo fue elegido presidente, un cargo que le sirvió de trampolín para convertirse en el segundo líder supremo de Irán ocho años después.

Irán lo había negado

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, había negado este sábado los hechos y ha asegurado que el ayatolá Ali Jameneí está vivo, al igual que los altos cargos del país, tras el ataque conjunto de Estados Unidos de América e Israel de este sábado. Entrevistado en la cadena estadounidense NBC News, ha dicho que "casi todos los oficiales están sanos y salvos", aunque ha admitido que han perdido "uno o dos comandantes".

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue preguntado por una periodista de ese canal sobre si los ataques habían costado la vida de Jameneí y de otros dirigentes, así como sobre su paradero, y no ha dado una respuesta contundente. "No puedo confirmar nada", afirmó.

Aplausos en Teherán por su muerte

Irán ya ha celebrado la noticia, y según medios locales, los aplausos han resonado en las calles de Teherán el sábado por la noche, según testigos, tras informaciones que daban cuenta de la muerte del guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en los bombardeos israelí-estadounidenses contra el país.

Habitantes aplaudieron desde sus ventanas y vivas aclamaciones se escucharon poco después de las 23 horas locales en las calles de varios barrios de la capital iraní, informaron varios testigos.