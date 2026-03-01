Saltar al contenido principalSaltar al pie de página




Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea Teherán por segundo día en una nueva oleada de ataques

Columnas de humo se elevan en Teherán mientras continúan los ataques israelíes

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

