Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea Teherán por segundo día en una nueva oleada de ataques

La UE se refiere a la muerte de Jameneí como "un momento decisivo" para Irán

La Unión Europea (UE) se refirió este domingo a la muerte de ayatolá Alí Jameneí, asesinado en la batería de ataques a Irán lanzados ayer por EE.UU e Israel, y la describió como un "momento decisivo" para Irán y para el pueblo iraní.

"La muerte de Ali Jameneí es un momento decisivo en la historia de Irán. Lo que vendrá después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno en el que su pueblo pueda tener mayor libertad para darle forma", dijo la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, a través de redes sociales.