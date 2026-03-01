En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel bombardea Teherán por segundo día en una nueva oleada de ataques
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
La UE se refiere a la muerte de Jameneí como "un momento decisivo" para Irán
La Unión Europea (UE) se refirió este domingo a la muerte de ayatolá Alí Jameneí, asesinado en la batería de ataques a Irán lanzados ayer por EE.UU e Israel, y la describió como un "momento decisivo" para Irán y para el pueblo iraní.
"La muerte de Ali Jameneí es un momento decisivo en la historia de Irán. Lo que vendrá después es incierto. Pero ahora hay un camino abierto hacia un Irán diferente, uno en el que su pueblo pueda tener mayor libertad para darle forma", dijo la alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, a través de redes sociales.
Pionyang dice que el ataque a Irán es "completamente ilegal" y puede tener repercusiones
Corea del Norte condenó este domingo los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, un socio histórico en cooperación militar de Pionyang, y tildó la operación como un acto de agresión "completamente ilegal" y una "violación de la soberanía" que podría tener repercusiones en otras regiones.
"Condenamos enérgicamente el comportamiento de estilo gánster de Estados Unidos e Israel, quienes no dudan en abusar del poder militar para lograr sus ambiciones egoístas y hegemónicas", declaró un portavoz de la Cancillería norcoreana en un comunicado publicado en la agencia estatal KCNA.
Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Ali Jameneí
Concentración en Madrid contra el régimen de los ayatolás tras la operación militar de EEUU e Israel en Irán
Decenas de personas se manifestaron este sábado en la Puerta del Sol, en Madrid, para mostrar su rechazo al régimen de los ayatolás, tras la operación militar de Estados Unidos e Israel en Irán.
Los asistentes portaban carteles en los que se podía leer "Reza Pahlavi, líder del movimiento democrático de Irán", junto a imágenes del hijo del último Sha iraní, depuesto en 1979 tras la Revolución Islámica.
El papa urge a "detener la espiral de violencia" en O. Medio antes de que sea irreparable
El papa León XIV ha urgido este domingo a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable", llamando a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis.
Israel ha registrado menos de diez impactos de misiles de Irán, según portavoz militar
El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani afirmó que hasta este domingo a mediodía se han registrado menos de diez impactos de misiles iraníes en Israel, frente a los "cientos" de proyectiles y drones que ha lanzado contra territorio israelí y de otros países de la región.
Los servicios de emergencias israelíes solo han reportado dos impactos, uno de ellos en la ciudad de Haifa (norte) y otro en Tel Aviv, pero no es posible saber si se han producido más, ya que la censura militar israelí prohíbe publicar los lugares de los impactos, especialmente si son infraestructuras estratégicas.
Jameneí selló su "bendita vida con la medalla divina del martirio", dice Hizbulá
El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, lamentó este domingo el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí a manos de Israel y Estados Unidos con el "orgullo" de poder decir que el clérigo iraní "alcanzó el triunfo supremo y el honor de sellar su noble y bendita vida con la medalla divina del martirio".
En un comunicado plagado de referencias religiosas, Qassem indicó que el asesinato de Jameneí es "una mancha de vergüenza para toda la humanidad", ya que prueba que "los asesinos sionistas de profetas oprimen a los pueblos del mundo mediante la tiranía apoyada por el "Gran Satán", Estados Unidos".
Putin dice que asesinato de Jameneí se cometió con “cínica violación de todas las normas”
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condenó este domingo la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, en la ofensiva lanzada contra el país persa por fuerzas israelíes y estadounidenses y aseguró que se trata de un asesinato, cometido con una ”cínica violación” de las normas.
”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en un telegrama remitido al presidente iraní, Masud Pezeshkian.
Israel dice que no conoce ninguna operación en la zona de la escuela atacada en Irán
El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani informó este domingo de que no tiene conocimiento de "ninguna operación" de las fuerzas armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio que fue atacado este sábado en Irán, un ataque que se saldó con 148 muertos, según la agencia oficial iraní.
"En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también", dijo en una rueda de prensa virtual mantenida con la prensa extranjera.
El ayatolá Arafi es el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán
El ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fue nombrado este domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará Irán tras la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, informó hoy la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema.
Arafi, un jurista del Consejo de los Guardianes, asume el cargo junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.
