Ataque de EEUU e Israel contra Irán
El impacto de un misil iraní deja al menos seis muertos y 20 heridos en el centro de Israel
Dos de los heridos se encuentran en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí
EP
MADRID
Al menos seis personas han muerto y una veintena han resultado heridas por el impacto de un misil iraní en la localidad israelí de Beit Shemesh, en el centro del país, según ha confirmado el servicio nacional de ambulancias, el Magen David Adom.
De entre los heridos hay al menos dos en estado grave, de acuerdo con el servicio de Emergencias israelí en comentarios adicionales de un portavoz al canal 12 de la televisión del país.
El misil, indican los sanitarios, ha impactado de lleno en un edificio residencial que ha terminado completamente derrumbado. Decenas de ambulancias se encuentran ya en el lugar, acompañando a equipos de rescate que buscan a más gente bajo los escombros.
- Real Zaragoza - Burgos CF, en directo: ¡Kodro roza el empate!
- El hermano del oro olímpico Oriol Cardona: 'Nos encanta Panticosa, es una carrera pura y especial
- Temor entre los vecinos de Arcosur a tener que acabar pagando el puente que unirá Valdefierro y Montecanal
- Horas contadas para Sellés e Indias puede irse también ya
- La condena final de Rubén Sellés, la vergüenza histórica de Real Z LLC y el Zaragoza muerto en vida
- La afición revienta las lunas del autobús del Real Zaragoza: 'Mercenarios
- Sellés suprime la concentración y los jugadores del Real Zaragoza acudirán directamente al estadio
- El Gobierno permitirá la jubilación anticipada a los 56 años para las personas que sufran estas patologías comunes